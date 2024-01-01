Залужному та Буданову присвоїли звання Героя України

Володимир Зеленський присвоїв звільненому головнокомандувачу Збройних сил Валерію Залужному та очільнику розвідки Кирилу Буданову звання Героя України.



Про це йдеться в указі президента, пише



Як зазначається в документі, звання Залужний отримав «за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові».



Також ексголовнокомандувачу вручать орден «Золота Зірка» — найвищий ступінь відзнаки в Україні, що надається за здійснення визначного геройського вчинку.



Указ про присвоєння найвищої державної нагороди підписано 8 лютого – в день звільнення Залужного.



У документі йдеться, що нагороду Буданов отримав «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові».



Разом із присвоєнням звання очільнику ГУР вручать орден «Золота Зірка».



Звільнення Залужного



Увечері 8 лютого стало відомо, що Валерій Залужний залишає посаду Головнокомандувача ЗСУ. Президент Володимир Зеленський зустрівся із Залужним, подякував за службу та запропонував йому «і надалі бути в команді».



Сам Залужний після зустрічі заявив, що «завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року, тому всі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також, щоб перемогти теж разом».



На посаду головнокомандувача ЗСУ Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського, який раніше очолював Сухопутні війська. Зібрали все, що про нього відомо.



Згодом Офіс президента опублікував перелік того, що Зеленський очікує від ЗСУ після заміни керівництва. Зокрема, глава держави хоче бачити на «столі» «реалістичний, детальний план дій» ЗСУ на 2024 рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентприсвоївта очільнику розвідкизвання Героя України.Про це йдеться в указі президента, пише Громадське Як зазначається в документі, звання Залужний отримав «за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові».Також ексголовнокомандувачу вручать орден «Золота Зірка» — найвищий ступінь відзнаки в Україні, що надається за здійснення визначного геройського вчинку.Указ про присвоєння найвищої державної нагороди підписано 8 лютого – в день звільнення Залужного.У документі йдеться, що нагороду Буданов отримав «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові».Разом із присвоєнням звання очільнику ГУР вручать орден «Золота Зірка».Увечері 8 лютого стало відомо, що Валерій Залужний залишає посаду Головнокомандувача ЗСУ. Президент Володимир Зеленський зустрівся із Залужним, подякував за службу та запропонував йому «і надалі бути в команді».Сам Залужний після зустрічі заявив, що «завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року, тому всі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також, щоб перемогти теж разом».На посаду головнокомандувача ЗСУ Зеленський призначив генерал-полковника, який раніше очолював Сухопутні війська. Зібрали все, що про нього відомо.Згодом Офіс президента опублікував перелік того, що Зеленський очікує від ЗСУ після заміни керівництва. Зокрема, глава держави хоче бачити на «столі» «реалістичний, детальний план дій» ЗСУ на 2024 рік.

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