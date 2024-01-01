Колишній очільник підрозділу СБУ отримав підозру у колабораціонізмі

Правоохоронці повідомили про підозру екскерівнику підрозділу СБУ, який став керівником псевдоправоохоронного органу на окупованій території Запорізької області.Про це повідомляє в телеграмі Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора колишньому начальнику одного з Департаментів СБУ повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).За даними слідства, підозрюваного було призначено керівником псевдоправоохоронного органу «государственная служба безопасности по Запорожской области». У 2022 році військово-окупаційна влада країни-агресора утворила незаконний орган на окупованій частині Запорізької області.Раніше колишньому посадовцю СБУ було повідомлено про підозру в організації насильницької протидії акціям протесту у 2014 році та у державній зраді.Він з 2014 року перебуває в міжнародному розшуку, продовжуючи, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.Досудове розслідування – ДБР, оперативний супровід – СБУ.