Причетного до катувань на Запоріжжі зрадника спіймали у Львові
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Працівники СБУ та Нацполіції затримали колаборанта, який допомагав окупантам ув'язнювати українців на тимчасово окупованій частині Запоріжжя.
Про це в телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.
Служба безпеки та Національна поліція запобігли втечі з України колаборанта, який входив до складу окупаційного «мвс рф» у тимчасово захопленій частині Запоріжжя. Зловмисник брав участь в ув’язненні місцевих учасників руху опору.
Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у Львові, куди він приховано прибув для подальшого виїзду до Євросоюзу.
За даними слідства, фігурантом є мешканець Василівського району, що на Запоріжжі, який у червні 2022 року вступив до рядів окупаційного «райвідділу поліції».
Там його призначили «дільничним відділу у справах неповнолітніх». На цій «посаді» колаборант виконував завдання кремля щодо придушення спротиву загарбникам.
Для цього зловмисника включили до складу «каральних загонів», які викрадали місцевих жителів прямо посеред вулиці або з власних осель.
Потім рашисти відвозили людей до російських катівень, де піддавали жорстоким тортурам, у тому числі з використанням електричного струму.
Також колаборант разом із озброєними окупантами грабував помешкання місцевих жителів під виглядом обшуків. У громадян викрадали гроші, одяг, оргтехніку та інше приватне майно.
Крім того фігуранта залучали до охорони окупаційних «виборчкомів» під час проведення псевдореферендуму рф щодо «приєднання» регіону до складу країни-агресора.
Однак наприкінці 2023 року зловмисник виїхав до Львова як внутрішньо переміщена особа з тимчасово окупованої території на півдні України.
У місті чоловік оселився у своїх родичів і готувався нелегально перетнути кордон у напрямку сусідньої країн ЄС.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.
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Про це в телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.
Служба безпеки та Національна поліція запобігли втечі з України колаборанта, який входив до складу окупаційного «мвс рф» у тимчасово захопленій частині Запоріжжя. Зловмисник брав участь в ув’язненні місцевих учасників руху опору.
Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у Львові, куди він приховано прибув для подальшого виїзду до Євросоюзу.
За даними слідства, фігурантом є мешканець Василівського району, що на Запоріжжі, який у червні 2022 року вступив до рядів окупаційного «райвідділу поліції».
Там його призначили «дільничним відділу у справах неповнолітніх». На цій «посаді» колаборант виконував завдання кремля щодо придушення спротиву загарбникам.
Для цього зловмисника включили до складу «каральних загонів», які викрадали місцевих жителів прямо посеред вулиці або з власних осель.
Потім рашисти відвозили людей до російських катівень, де піддавали жорстоким тортурам, у тому числі з використанням електричного струму.
Також колаборант разом із озброєними окупантами грабував помешкання місцевих жителів під виглядом обшуків. У громадян викрадали гроші, одяг, оргтехніку та інше приватне майно.
Крім того фігуранта залучали до охорони окупаційних «виборчкомів» під час проведення псевдореферендуму рф щодо «приєднання» регіону до складу країни-агресора.
Однак наприкінці 2023 року зловмисник виїхав до Львова як внутрішньо переміщена особа з тимчасово окупованої території на півдні України.
У місті чоловік оселився у своїх родичів і готувався нелегально перетнути кордон у напрямку сусідньої країн ЄС.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.
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