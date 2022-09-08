На Волині на блокпосту у 28-річного чоловіка виявили боєприпаси

На Волині на блокпосту у 28-річного чоловіка виявили боєприпаси
Маневицькі поліцейські вилучили у жителя Камінь-Каширського району боєприпаси.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 7 лютого, на блокпосту на Маневиччині поліцейські зупинили для перевірки автомобіль ВАЗ 2107. За кермом транспортного засобу перебував 28-річний житель Камінь-Каширського району.

Під час огляду легковика, в багажному відділенні правоохоронці виявили 30 набоїв калібру 5,45 мм.
На Волині на блокпосту у 28-річного чоловіка виявили боєприпаси

На місце прибула слідчо-оперативна група, незаконні боєприпаси вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
На Волині на блокпосту у 28-річного чоловіка виявили боєприпаси


Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Поліція вкотре наголошує: незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами тягне за собою кримінальну відповідальність. Зокрема, санкція ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України передбачає до семи років позбавлення волі. Однак, не підлягає кримінальній відповідальності за вчинення дій, передбачених частиною першою або другою цієї статті, особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.




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Теги: Волинь, поліція, боєприпаси
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