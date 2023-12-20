Волинські поліцейські вистежили FPV-дроном ворожих аеророзвідників. ВІДЕО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



"Чергова влучна робота волинських бійців підрозділу ударних безпілотників. Поліцейські вистежили і уразили FPV-дроном ворожих аеророзвідників.



Продовжуємо підтримувати наших бійців та допомагати їм технікою, щоб таких результатів було побільше", - йдеться в повідомленні.



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