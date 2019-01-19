У Нікополі невідомі вбили заступника міського голови





Про це



За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).



За даними слідства, 8 лютого 2024 року на одній із вулиць м. Нікополя невідомі особи із невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови.



Внаслідок обстрілу чоловік загинув на місці.



Наразі тривають невідкладні слідчі дії з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За фактом вбивства заступника мера м. Нікополя розпочато розслідування.Про це повідомили в Офісі генпрокурора.За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).За даними слідства, 8 лютого 2024 року на одній із вулиць м. Нікополя невідомі особи із невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови.Внаслідок обстрілу чоловік загинув на місці.Наразі тривають невідкладні слідчі дії з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

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