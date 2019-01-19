У Нікополі невідомі вбили заступника міського голови

У Нікополі невідомі вбили заступника міського голови
За фактом вбивства заступника мера м. Нікополя розпочато розслідування.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 8 лютого 2024 року на одній із вулиць м. Нікополя невідомі особи із невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови.

Внаслідок обстрілу чоловік загинув на місці.
У Нікополі невідомі вбили заступника міського голови

Наразі тривають невідкладні слідчі дії з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.
У Нікополі невідомі вбили заступника міського голови
У Нікополі невідомі вбили заступника міського голови
У Нікополі невідомі вбили заступника міського голови
У Нікополі невідомі вбили заступника міського голови

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Теги: Нікополь, мер, вбивство
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