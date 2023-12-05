У Луцьку рятувальники витягнули собаку, яка впала у котлован





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Вибратися з пастки їй допомогли працівники групи рятувальних робіт Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк

За допомогою драбини та пристрою для порятунку тварин вони витягнули собаку на поверхню.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На околиці Луцька собака впала у котлован.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Вибратися з пастки їй допомогли працівники групи рятувальних робіт Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. ЛуцькЗа допомогою драбини та пристрою для порятунку тварин вони витягнули собаку на поверхню.

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