У Луцьку рятувальники витягнули собаку, яка впала у котлован

У Луцьку рятувальники витягнули собаку, яка впала у котлован
На околиці Луцька собака впала у котлован.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Вибратися з пастки їй допомогли працівники групи рятувальних робіт Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк
За допомогою драбини та пристрою для порятунку тварин вони витягнули собаку на поверхню.
У Луцьку рятувальники витягнули собаку, яка впала у котлован

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Теги: Луцьк, собака, рятувальники
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