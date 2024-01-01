ЗСУ біля Авдіївки спалили ворожий гелікоптер Ка-52 разом із екіпажем

ЗСУ біля Авдіївки спалили ворожий гелікоптер Ка-52 разом із екіпажем
Військовослужбовці механізованого підрозділу ЗСУ на Таврійському напрямку знищили ворожий гелікоптер Ка-52 «Алігатор».

Про це у телеграмі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

На Таврійському напрямку ЗСУ спалили ворожого «Алігатора».

Вчора, 7 лютого, в операційній зоні ОСУВ «Таврія» воїни одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт Ка-52. Ворожий «Алігатор» з екіпажем був уражений із ПЗРК та удобрив ґрунт на Авдіївському напрямку.

ЗСУ біля Авдіївки спалили ворожий гелікоптер Ка-52 разом із екіпажем


Основні наступальні зусилля противник зосереджує на Новопавлівському, Авдіївському та Оріхівському напрямках.

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Теги: війна, ЗСУ
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