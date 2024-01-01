Поляки в понеділок заблокують ще один пункт пропуску на Волині





Про це в телеграмі повідомляє Держмитслужба.



У понеділок, 12 лютого, очікується часткове блокування руху. Так, для легкових транспортних засобів і автобусів - пропуск має лишитися вільним, вантажні авто масою до 7,5 тонн страйкарі планують пропускати по три авто за годину в кожну сторону.



Раніше повідомлялося про блокування міжнародного автомобільного пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин» на кордоні з Польщею.



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