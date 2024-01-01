Поляки в понеділок заблокують ще один пункт пропуску на Волині
Сьогодні, 12:48
За попередньою інформацією польської сторони, страйк місцевих фермерів пошириться також на пункт пропуску «Зосин-Устилуг» з польської сторони кордону.
Про це в телеграмі повідомляє Держмитслужба.
У понеділок, 12 лютого, очікується часткове блокування руху. Так, для легкових транспортних засобів і автобусів - пропуск має лишитися вільним, вантажні авто масою до 7,5 тонн страйкарі планують пропускати по три авто за годину в кожну сторону.
Раніше повідомлялося про блокування міжнародного автомобільного пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин» на кордоні з Польщею.
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Про це в телеграмі повідомляє Держмитслужба.
У понеділок, 12 лютого, очікується часткове блокування руху. Так, для легкових транспортних засобів і автобусів - пропуск має лишитися вільним, вантажні авто масою до 7,5 тонн страйкарі планують пропускати по три авто за годину в кожну сторону.
Раніше повідомлялося про блокування міжнародного автомобільного пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин» на кордоні з Польщею.
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