Поляки сказали, коли заблокують «Ягодин»
Сьогодні, 14:02
За попередньою інформацією польської сторони, місцеві фермери планують розпочати страйк у окремих пунктах пропуску на польсько-українському кордоні вранці 9 лютого.
Про це у фейсбуці повідомляє Держмитслужба.
Наразі польські митники поінформували про те, що блокування пункту пропуску «Дорогуськ - Ягодин» має розпочатися об 11:00 за київським часом 9 лютого із використанням сільськогосподарської техніки. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня 2024 року.
Протестувальники мають намір здійснювати пропуск всіх автобусів та по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години. Також буде здійснюватися безперешкодний пропуск гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну.
Щодо інших пунктів пропуску на кордоні з Польщею, інформація зʼясовується, для цього заплановані зустрічі з представниками польської митної адміністрації.
Після отримання офіційного підтвердження блокування польсько-українського кордону додатково поінформуємо про ситуацію у пунктах пропуску.
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Про це у фейсбуці повідомляє Держмитслужба.
Наразі польські митники поінформували про те, що блокування пункту пропуску «Дорогуськ - Ягодин» має розпочатися об 11:00 за київським часом 9 лютого із використанням сільськогосподарської техніки. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня 2024 року.
Протестувальники мають намір здійснювати пропуск всіх автобусів та по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години. Також буде здійснюватися безперешкодний пропуск гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну.
Щодо інших пунктів пропуску на кордоні з Польщею, інформація зʼясовується, для цього заплановані зустрічі з представниками польської митної адміністрації.
Після отримання офіційного підтвердження блокування польсько-українського кордону додатково поінформуємо про ситуацію у пунктах пропуску.
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