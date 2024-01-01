Поляки сказали, коли заблокують «Ягодин»

За попередньою інформацією польської сторони, місцеві фермери планують розпочатиу на польсько-українському кордоні вранці 9 лютого.Про це у фейсбуці повідомляє Держмитслужба.Наразі польські митники поінформували про те, що блокування пункту пропуску «Дорогуськ - Ягодин» має розпочатися об 11:00 за київським часом 9 лютого із використанням сільськогосподарської техніки. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня 2024 року.Протестувальники мають намір здійснювати пропуск всіх автобусів та по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години. Також буде здійснюватися безперешкодний пропуск гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну.Щодо інших пунктів пропуску на кордоні з Польщею, інформація зʼясовується, для цього заплановані зустрічі з представниками польської митної адміністрації.Після отримання офіційного підтвердження блокування польсько-українського кордону додатково поінформуємо про ситуацію у пунктах пропуску.