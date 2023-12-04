У місті на Волині з 8-го поверху впав чоловік

У місті на Волині з 8-го поверху впав чоловік
У місті Володимирі унаслідок падіння із 8-го поверху загинув 50-річний чоловік. Трагедія сталася в одному із будинків на вулиці Ковельській.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили медики.

Відомо, що чоловік впав обідньої пори.

Як повідомив завідувач відділу оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги Станіслав Лінік, на місці працювали медики, які намагалися реанімувати чоловіка.

Тим часом речниця Головного управління Нацполіції у Волинській області Ольга Бузулук розповіла, що до поліції надійшло повідомлення про те, що з восьмого поверху будинку випав чоловік. Це 50-річний місцевий мешканець. На місце виїхала слідчо-оперативна група, обставини зʼясовуються. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР. О 14:30 стало відомо, що чоловік помер.

Деталі згодом.

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Теги: трагедія, Володимир
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