У місті на Волині з 8-го поверху впав чоловік
Сьогодні, 14:07
У місті Володимирі унаслідок падіння із 8-го поверху загинув 50-річний чоловік. Трагедія сталася в одному із будинків на вулиці Ковельській.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили медики.
Відомо, що чоловік впав обідньої пори.
Як повідомив завідувач відділу оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги Станіслав Лінік, на місці працювали медики, які намагалися реанімувати чоловіка.
Тим часом речниця Головного управління Нацполіції у Волинській області Ольга Бузулук розповіла, що до поліції надійшло повідомлення про те, що з восьмого поверху будинку випав чоловік. Це 50-річний місцевий мешканець. На місце виїхала слідчо-оперативна група, обставини зʼясовуються. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР. О 14:30 стало відомо, що чоловік помер.
Деталі згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили медики.
Відомо, що чоловік впав обідньої пори.
Як повідомив завідувач відділу оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги Станіслав Лінік, на місці працювали медики, які намагалися реанімувати чоловіка.
Тим часом речниця Головного управління Нацполіції у Волинській області Ольга Бузулук розповіла, що до поліції надійшло повідомлення про те, що з восьмого поверху будинку випав чоловік. Це 50-річний місцевий мешканець. На місце виїхала слідчо-оперативна група, обставини зʼясовуються. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР. О 14:30 стало відомо, що чоловік помер.
Деталі згодом.
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