Сім років жив у Польщі, та повернувся захищати Україну: історія воїна з Волині
Сьогодні, 13:45
Пан Андрій на псевдо «Маневицький» – боєць Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони.
Про це розповіли на сторінці бригади.
На момент широкомасштабного вторгнення волинянин уже сім років жив у Польщі – працював на німецькому автомобільному заводі, на якому виготовляють дороговартісні й технологічно «просунуті» машини для рециклінгу. Хороша – навіть за мірками ЄС – зарплата, чудові перспективи подальшого кар’єрного зростання…
Проте, дізнавшись про віроломний напад орди на Україну, Андрій без вагань ухвалив рішення справжнього чоловіка і справжнього українця – повернутися на Батьківщину і стати на її захист.
До речі, «Маневицький» вже мав військовий досвід – у 2012-2013 роках служив «строчку» у військах ППО. А ще здавна захоплювався вогнепальною зброєю – історією розвитку, новітніми розробками тощо.
Андрій та його бойові побратими вже 11-й місяць успішно виконують бойові завдання на сході України.
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Про це розповіли на сторінці бригади.
На момент широкомасштабного вторгнення волинянин уже сім років жив у Польщі – працював на німецькому автомобільному заводі, на якому виготовляють дороговартісні й технологічно «просунуті» машини для рециклінгу. Хороша – навіть за мірками ЄС – зарплата, чудові перспективи подальшого кар’єрного зростання…
Проте, дізнавшись про віроломний напад орди на Україну, Андрій без вагань ухвалив рішення справжнього чоловіка і справжнього українця – повернутися на Батьківщину і стати на її захист.
До речі, «Маневицький» вже мав військовий досвід – у 2012-2013 роках служив «строчку» у військах ППО. А ще здавна захоплювався вогнепальною зброєю – історією розвитку, новітніми розробками тощо.
Андрій та його бойові побратими вже 11-й місяць успішно виконують бойові завдання на сході України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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