Сім років жив у Польщі, та повернувся захищати Україну: історія воїна з Волині

Сім років жив у Польщі, та повернувся захищати Україну: історія воїна з Волині
Пан Андрій на псевдо «Маневицький» – боєць Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони.

Про це розповіли на сторінці бригади.

На момент широкомасштабного вторгнення волинянин уже сім років жив у Польщі – працював на німецькому автомобільному заводі, на якому виготовляють дороговартісні й технологічно «просунуті» машини для рециклінгу. Хороша – навіть за мірками ЄС – зарплата, чудові перспективи подальшого кар’єрного зростання…

Проте, дізнавшись про віроломний напад орди на Україну, Андрій без вагань ухвалив рішення справжнього чоловіка і справжнього українця – повернутися на Батьківщину і стати на її захист.

До речі, «Маневицький» вже мав військовий досвід – у 2012-2013 роках служив «строчку» у військах ППО. А ще здавна захоплювався вогнепальною зброєю – історією розвитку, новітніми розробками тощо.

Андрій та його бойові побратими вже 11-й місяць успішно виконують бойові завдання на сході України.

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Теги: Волинська тероборона
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