Сім років жив у Польщі, та повернувся захищати Україну: історія воїна з Волині

Андрій на псевдо «Маневицький» – боєць Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони.



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На момент широкомасштабного вторгнення волинянин уже сім років жив у Польщі – працював на німецькому автомобільному заводі, на якому виготовляють дороговартісні й технологічно «просунуті» машини для рециклінгу. Хороша – навіть за мірками ЄС – зарплата, чудові перспективи подальшого кар’єрного зростання…



Проте, дізнавшись про віроломний напад орди на Україну, Андрій без вагань ухвалив рішення справжнього чоловіка і справжнього українця – повернутися на Батьківщину і стати на її захист.



До речі, «Маневицький» вже мав військовий досвід – у 2012-2013 роках служив «строчку» у військах ППО. А ще здавна захоплювався вогнепальною зброєю – історією розвитку, новітніми розробками тощо.



Андрій та його бойові побратими вже 11-й місяць успішно виконують бойові завдання на сході України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Панна псевдо «Маневицький» – боєць Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони.Про це розповіли на сторінці бригади.На момент широкомасштабного вторгнення волинянин уже сім років жив у Польщі – працював на німецькому автомобільному заводі, на якому виготовляють дороговартісні й технологічно «просунуті» машини для рециклінгу. Хороша – навіть за мірками ЄС – зарплата, чудові перспективи подальшого кар’єрного зростання…Проте, дізнавшись про віроломний напад орди на Україну, Андрій без вагань ухвалив рішення справжнього чоловіка і справжнього українця – повернутися на Батьківщину і стати на її захист.До речі, «Маневицький» вже мав військовий досвід – у 2012-2013 роках служив «строчку» у військах ППО. А ще здавна захоплювався вогнепальною зброєю – історією розвитку, новітніми розробками тощо.Андрій та його бойові побратими вже 11-й місяць успішно виконують бойові завдання на сході України.

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