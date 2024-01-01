10 років тюрми і 1 мільйон компенсації: вирок волинському вбивці

10 років тюрми і 1 мільйон компенсації: вирок волинському вбивці
На Волині суд призначив 10 років тюрми винуватцеві вбивства 19-річного знайомого.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Камінь-Каширський районний суд виніс вирок Роману Савонюку за вбивство 19-річного знайомого мотошоломом. Між хлопцями виникла бійка і Роман Савонюк стверджував, що він захищався. Обвинуваченому призначили 10 років тюрми, а також зобов’язали виплатити один мільйон гривень компенсації батькові вбитого ним хлопця.

Як вказано у вироку суду, який винесли у лютому 2024 року, вбивство трапилось вночі 8 липня 2022 року у селі Піщане Камінь-Каширського району. За даними правоохоронців на той час 19-річний Роман Савонюк мотошоломом побив свого однолітка, спричинивши йому важкі травми, від яких хлопець помер. Удари хлопець наносив по голові. Його затримали правоохоронці і порушили щодо нього кримінальну справу через умисне вбивство.

У суді Роман Савонюк свою провину фактично не визнав. Він розповів, що відпочивав разом із друзями і після опівночі 8 липня їхав зі своїм знайомим на мотоциклі, у селі Піщане хлопці побачили знайомого, який йшов з оголеним торсом та розмахував тенсікою. Вони зупинились і хлопець попросив Романа Савонюка його підвезти. За словами Романа Савонюка він сказав, що зможе підвезти його, коли відвезе друга, який уже є пасажиром мотоцикла, але хлопця це не влаштувало і він спровокував бійку.

Роман Савонюк стверджує, що саме 19-річний хлопець першим почав бійку, зокрема вихопив мотошолом та почав бити його ним по голові. Під час конфлікту Роман Савонюк стверджував, що здебільшого захищався, проте, ухиляючись від удару, зачепив хлопця мотошоломом, який тримав у руках і він впав на землю. «Швидка», яка приїхала на місце, констатувала смерть. Роман Савонюк стверджує, що не хотів вбивати свого знайомого, шкодує про це та наголошує, що оборонявся.

Справу розглянув суд, який дослідив усі матеріали справи, покази свідків, висновки експертів та визнав Романа Савонюка винним у вбивстві, призначивши йому 10 років тюрми. Також він має виплатити один мільйон гривень компенсації батькові вбитого хлопця. Вирок суду ще можна оскаржити.

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Теги: суд, Волинь
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