Синоптики: потоп на Волині триватиме
Сьогодні, 13:00
Упродовж трьох найближчих днів на Волині триватиме підтоплення сільськогосподарських угідь та будівель.
Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.
Гідрометцентр оприлюднив попередження про гідрологічні явища.
«7-9 лютого на рiчках басейну Прип’ятi продовжиться поступовий ріст рiвнiв води на 0.1-0.5 м над поточними рiвнями, з подальшим затопленням заплав. Збережуться відмітки затоплення сільськогосподарських угiдь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районів Волиньської областi. Рівень небезпеки – перший, жовтий», - зазначили синоптики.
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Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.
Гідрометцентр оприлюднив попередження про гідрологічні явища.
«7-9 лютого на рiчках басейну Прип’ятi продовжиться поступовий ріст рiвнiв води на 0.1-0.5 м над поточними рiвнями, з подальшим затопленням заплав. Збережуться відмітки затоплення сільськогосподарських угiдь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районів Волиньської областi. Рівень небезпеки – перший, жовтий», - зазначили синоптики.
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