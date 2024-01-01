Синоптики: потоп на Волині триватиме

триватиме підтоплення сільськогосподарських угідь та будівель.



Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.



Гідрометцентр оприлюднив попередження про гідрологічні явища.



«7-9 лютого на рiчках басейну Прип’ятi продовжиться поступовий ріст рiвнiв води на 0.1-0.5 м над поточними рiвнями, з подальшим затопленням заплав. Збережуться відмітки затоплення сільськогосподарських угiдь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районів Волиньської областi. Рівень небезпеки – перший, жовтий», - зазначили синоптики.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж трьох найближчих днів на Волинісільськогосподарських угідь та будівель.Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.Гідрометцентр оприлюднив попередження про гідрологічні явища.«7-9 лютого на рiчках басейну Прип’ятi продовжиться поступовий ріст рiвнiв води на 0.1-0.5 м над поточними рiвнями, з подальшим затопленням заплав. Збережуться відмітки затоплення сільськогосподарських угiдь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районів Волиньської областi. Рівень небезпеки – перший, жовтий», - зазначили синоптики.

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