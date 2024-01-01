У центрі Луцька неповнолітня водійка з батьком «заробили» 3 протоколи

У центрі Луцька неповнолітня водійка з батьком «заробили» 3 протоколи
Патрульні поліцейські склали три протоколи на 15-річну дівчину та її батька, які з порушенням «розсікали» проспектом Волі в Луцьку.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.

Учора, 6 лютого, близько 20:00 один з екіпажів патрулював проспектом Волі. Раптом інспектори побачили, що попри темряву на вулиці транспортний засіб Toyota рухається без увімкненого ближнього світла фар.
У центрі Луцька неповнолітня водійка з батьком «заробили» 3 протоколи

Поліцейські зупинили автомобіль, за його кермом перебувала юна водійка. Під час перевірки документів патрульні з’ясували, що їй усього 15 років. Поруч, на пасажирському місці, сидів її батько, який і передав дівчині керування транспортним засобом. Відтак, в сумі громадяни скоїли одразу три адміністративні правопорушення.

На водійку інспектори склали два протоколи за:

- ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами);
- ч. 2. ст. 126 Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

На батька ж винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування) КУпАП.

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Теги: патрульні, Луцьк
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