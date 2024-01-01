У центрі Луцька неповнолітня водійка з батьком «заробили» 3 протоколи

Патрульні поліцейські склали три протоколи на 15-річну дівчину та її батька, які з порушенням «розсікали» проспектом Волі в Луцьку.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.Учора, 6 лютого, близько 20:00 один з екіпажів патрулював проспектом Волі. Раптом інспектори побачили, що попри темряву на вулиці транспортний засіб Toyota рухається без увімкненого ближнього світла фар.Поліцейські зупинили автомобіль, за його кермом перебувала юна водійка. Під час перевірки документів, що їй усього 15 років. Поруч, на пасажирському місці, сидів її батько, який і передав дівчині керування транспортним засобом. Відтак, в сумі громадяни скоїли одразу три адміністративні правопорушення.На водійку інспектори склали два протоколи за:- ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами);- ч. 2. ст. 126 Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.На батька ж винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування) КУпАП.