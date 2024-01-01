Удар по багатоповерхівці: у Києві з-під завалів дістали тіло четвертої загиблої людини

Удар по багатоповерхівці: у Києві з-під завалів дістали тіло четвертої загиблої людини
У Києві з-під завалів дістали тіло четвертої загиблої людини в багатоповерхівці в Голосіївському районі.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Екстрені служби продовжують працювати в Голосіївському районі столиці, де внаслідок атаки пошкоджені кілька поверхів 18-поверхового житлового будинку. Виїхав на місце. Наразі, за уточненими даними, загинули четверо мешканців будинку.

32 постраждалих в Голосіївському районі та троє — в Дніпровському", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вранці 7 лютого росія здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні.
Удар по багатоповерхівці: у Києві з-під завалів дістали тіло четвертої загиблої людини
Удар по багатоповерхівці: у Києві з-під завалів дістали тіло четвертої загиблої людини

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Теги: Росія, Україна, війна
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