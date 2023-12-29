У Києві внаслідок ракетного удару – двоє загиблих, – Зеленський

У Києві внаслідок ракетного удару – двоє загиблих, – Зеленський
Чергова масована атака проти нашої держави. Шість регіонів були під ударом ворога. Всі наші служби зараз працюють, щоб подолати наслідки цього терору.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

У Миколаєві десятки житлових будинків зруйновані, загинула одна людина. У Києві постраждали більше десяти людей, станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. В столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі. Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити.

Двоє людей постраждало на Харківщині, врятовано одну людину. У Львівській області рятувальники працюють на місці.

"Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких. Обовʼязково відповімо росії – терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій.
У Києві внаслідок ракетного удару – двоє загиблих, – Зеленський

Дякую всім нашим медикам, рятувальникам, комунальним службам. Дякую всім, хто дбає про нашу державу, рятує та допомагає людям", - наголосив президент.
У Києві внаслідок ракетного удару – двоє загиблих, – Зеленський
У Києві внаслідок ракетного удару – двоє загиблих, – Зеленський
У Києві внаслідок ракетного удару – двоє загиблих, – Зеленський
У Києві внаслідок ракетного удару – двоє загиблих, – Зеленський
У Києві внаслідок ракетного удару – двоє загиблих, – Зеленський
У Києві внаслідок ракетного удару – двоє загиблих, – Зеленський

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Теги: Київ, ракетна атака
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