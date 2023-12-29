У Києві внаслідок ракетного удару – двоє загиблих, – Зеленський

Шість регіонів були під ударом ворога. Всі наші служби зараз працюють, щоб подолати наслідки цього терору.



Про це Володимир Зеленський.



У Миколаєві десятки житлових будинків зруйновані, загинула одна людина. У Києві постраждали більше десяти людей, станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. В столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі. Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити.



Двоє людей постраждало на Харківщині, врятовано одну людину. У Львівській області рятувальники працюють на місці.



"Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких. Обовʼязково відповімо росії – терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій.



Дякую всім нашим медикам, рятувальникам, комунальним службам. Дякую всім, хто дбає про нашу державу, рятує та допомагає людям", - наголосив президент.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чергова масована атака проти нашої держави.. Всі наші служби зараз працюють, щоб подолати наслідки цього терору.Про це повідомив президент Українидесятки житлових будинків зруйновані, загинула одна людина. У Києві постраждали більше десяти людей, станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. В столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі. Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити.Двоє людей постраждало на, врятовано одну людину. Урятувальники працюють на місці."Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких. Обовʼязково відповімо росії – терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій.Дякую всім нашим медикам, рятувальникам, комунальним службам. Дякую всім, хто дбає про нашу державу, рятує та допомагає людям", - наголосив президент.

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