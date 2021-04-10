На Волині обстежили шкільні їдальні: які порушення виявили в одному з ліцеїв

На Волині обстежили шкільні їдальні: які порушення виявили в одному з ліцеїв
На Волині працівники Держпродспоживслужби, спільно з представниками громад, обстежують харчоблоки у школах.

Як розповів Суспільному начальник відділу безпечності продуктів Георгій Погребський, Гіркополонківський ліцей – 21-й заклад освіти, де відбулося комісійне обстеження цього року.

Комісійні обстеження відбуваються, так, як планові та позапланові перевірки заборонені під час дії воєнного стану, тому єдиний вихід — стежити за дотриманням норм та харчуванням у шкільних їдальнях – це організація комісійних обстежень, каже начальник відділу Луцького райуправління Держпродспоживслужби Дмитро Молчан.

З його слів, під час таких обстежень спеціалісти звіряють розкладку меню та відповідність затверджених продуктів.

"Були випадки, коли виявляли заміну затверджених продуктів. Зв'язано це з несвоєчасним постачанням, якщо немає сухофруктів, щоб зварити компот, то дають чай, замінюють так", — говорить Дмитро Молчан.

В харчоблоці Гіркополонківського ліцею два роки тому робили ремонт, навчальний заклад брав участь у проєкті "Спроможна школа". Тут усе обладнання нове, розповів начальник відділу безпечності продуктів Георгій Погребський. В їдальні є рідке мило, рушники, на роздачі — підігрів.

"У нас сьогодні була каша, курка і буряковий салат, також давали яблуко і чай. Можна наїстися, дуже ситно", — горить ліцеїст Арсен Михальчук.

У результаті обстеження дирекції закладів дають рекомендації. Зокрема, Гіркополонківському ліцеєві рекомендували розширити вікно подачі, щоб не скупчувалися діти та можна було організувати дві черги, каже Георгій Погребський.
На Волині обстежили шкільні їдальні: які порушення виявили в одному з ліцеїв

Зі слів начальника відділу Луцького райуправління Держпродспоживслужби Дмитра Молчана, впродовж 2023 року у Луцькому районі здійснили 63 обстеження шкільних їдалень.
На Волині обстежили шкільні їдальні: які порушення виявили в одному з ліцеїв

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Теги: Волинь, шкільні їдальні, обстеження, порушення
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