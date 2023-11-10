Як визначити, чи прибутковий ваш бізнес: поради експертки центру Дія.Бізнес у Луцьку





Як це змінити? Впровадити фінансову управлінську звітність. Детальніше про це розповіла бізнес-тренерка Ольга Іванків.



Пані Оля – спікерка, менторка національних освітніх програм «Власне» та «Початок», консультантка центру Дія.Бізнес у Луцьку та керівниця центру бухгалтері та фінансів Consulting Center. До речі, на порталі Дія.Бізнес можна безплатно отримувати фахові консультації за більше як 70-ма напрямками. У тому числі можна записатися на експертну консультацію до Ольги Іванків.



– Пані Олю, розкажіть про те, які взагалі бувають управлінські звіти і для чого вони?



– Загалом управлінська фінансова звітність допомагає не тільки із питанням визначення доходів, а й взагалі у структуруванні фінансів бізнесу, скороченні витрат, визначені найефективніших каналів продажу, контролі дебіторської та кредиторської заборгованості.



За результатами аналізу складаються три звіти:



Баланс

Це своєрідна фотографія вашого бізнесу в моменті. У ньому відображається фінансовий стан підприємства, який показує на певну дату його активи, зобов’язання та власний капітал.



Звіт про доходи та витрати (P&L)

Він показує чистий економічний результат. Відображає доходи, витрати (як вже зрозуміло з назви), їх структуру за певний період.



Cashflow

Відображає надходження та виплату коштів, їх структуру за певний період.



Після впровадження управлінського обліку в бізнесі ви не тільки краще зрозумієте, що там відбувається, а й значно покращите його результати та підготуєте до подальшого масштабування.



– Чи може бізнес існувати без них?



– Бізнес може існувати без управлінських звітів. Питання в тому, що він тоді не розуміє, скільки він заробляє, куди він витрачає гроші. Якщо думає, що заробив гроші, то невідомо, де вони знаходяться. Іноді бувають варіанти, коли власники і бізнес ніби й заробляють гроші, але, щоб вийняти частину у вигляді дивідендів, то тоді грошей немає. Постає питання: а де ж ті кошти, скільки їх заробили і, зрештою, куди можна і скільки можна виймати з бізнесу у вигляді дивідендів, скільки коштів потрібно знову вкладати в бізнес і його розвиток і чи потрібні додаткові інвестиції.



– З першого погляду здається, що ця справа нелегка. З якими труднощами стикаються бізнеси, коли починають братися за складання цих звітів?

– Основні труднощі полягають в тому, що власники чи керівник бізнесу не до кінця розуміє, що це взагалі за звіти. Перш за все треба розібратися, які є види звітів, оскільки кожен з них показує зовсім іншу інформацію. Інколи інформація та сама, але показана з різних ракурсів.

Перший і основний звіт, який ведуть 95% бізнесу, це cashflow, оскільки там розписано, звідки гроші прийшли і куди кошти витрачено. Зазвичай, цю частинку бізнесу контролюють.



Наступний звіт це P&L – це той звіт, який показує, де бізнес заробляє, на чому, скільки і чи заробляє взагалі.



Баланс – це звіт, який показує активи і пасиви бізнесу, а також скільки бізнес взагалі заробив: і дебіторську заборгованість, себто скільки винні бізнесу його покупці, і його основні засоби, тобто всі активи, які бізнес може використовувати. Там ми бачимо зобов'язання бізнесу – кому бізнес винен якість кошти: чи то заборгованість із заробітньої плати, чи то постачальникам, чи то кредити банку. І, звичайно, в балансі ми бачимо суму накопиченого прибутку. Це той звіт, де ми можемо побачити реальну вартість бізнесу.



– Тобто при купівлі якогось бізнесу варто просити саме звіт з балансу?



– Саме так.



– А які нюанси варто враховувати в контексті управлінської звітності, аби втримати бізнес на плаву в такий кризовий час, який зараз маємо?



– При складанні варто розуміти принципи і підходи побудови цих трьох звітів, оскільки вони різні за змістом, за формою і за суттю. Також потрібно чітко аналізуватиі показники. Якщо говорити про cashflow, то подивитися на чистий рух грошових коштів, якщо говорити про P&L, то варто аналізувати маржинальність бізнесу, прибутковість загалом і по конкретних проєктах. Якщо говорити про баланс, то тут може бути аналіз ліквідності, до прикладу.



– То варто відразу три звіти проводити? Чи є серед них якась пріоритетність?



– За правилами, мають бути усі три звіти. Проте перше і друге місце між собою розділять cashflow і P&L, бо ми бачимо, де наші гроші і скільки ми заробили. А баланс – це такий звіт, який складніше формувати, особливо, не маючи якогось програмного забезпечення. Його складно зрозуміти, бо баланс у будь-якому випадку, це не накопичувальний залишок коштів на початок і на кінець періоду. Його результат складніше формувати і розуміти.



– Якщо людина звертається до вас на фахову консультацію у центрі Дія.Бізнес у Луцьку, то що перш за все ви розбираєте? Як це відбувається?



– Насамперед ми будуємо структуру надходжень і витрат бізнесу в грошових коштах, тобто ми будуємо cashflow. Ми аналізуємо, звідки кошти приходять і за якими статтями витрачаються.



Для тих, хто не складає, це може бути великим відкриттям, оскільки деякі статті витрат, коли вони не аналізуються, можуть бути досить великими для бізнесу. Консультація – один зі шляхів, де можна ті витрати побачити і оптимізувати.

При складанні P&L ми аналізуємо ціноутворення і собівартість, структуру витрат бізнесу, розподіляючи їх на постійні і змінні. А тоді вже виводимо, скільки бізнес заробляє.



– Тобто, коли керівник приходить з певними проблемами, то після аналізу звітів зможе виявити прогалини у бізнесі?



– Саме так. Побачивши причину, можна знайти і шляхи її вирішення.

Нагадаємо, що на порталі Дія.Бізнес можна безплатно отримувати фахові консультації за більше як 70-ма напрямками. У тому числі можна записатися на експертну консультацію до Ольги Іванків, перед тим отримавши первинну консультацію у хелпера цетру.



Автор: Ольга Зейлик

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бізнес є, а прибутку – нема? Типова ситуація, як для підприємців-початківців, так і для тих, хто вже давно у справі. Все працює, гроші заробляються (чи ні?), а що з ними відбувається далі – незрозуміло.Як це змінити? Впровадити фінансову управлінську звітність. Детальніше про це розповіла бізнес-тренерка центру Дія.Бізнес у Луцьку Пані Оля – спікерка, менторка національних освітніх програм «Власне» та «Початок», консультантка центру Дія.Бізнес у Луцьку та керівниця центру бухгалтері та фінансів Consulting Center. До речі, на порталі Дія.Бізнес можна безплатно отримувати фахові консультації за більше як 70-ма напрямками. У тому числі можна записатися на експертну консультацію до Ольги Іванків.– Загалом управлінська фінансова звітність допомагає не тільки із питанням визначення доходів, а й взагалі у структуруванні фінансів бізнесу, скороченні витрат, визначені найефективніших каналів продажу, контролі дебіторської та кредиторської заборгованості.За результатами аналізу складаються три звіти:Це своєрідна фотографія вашого бізнесу в моменті. У ньому відображається фінансовий стан підприємства, який показує на певну дату його активи, зобов’язання та власний капітал.Він показує чистий економічний результат. Відображає доходи, витрати (як вже зрозуміло з назви), їх структуру за певний період.Відображає надходження та виплату коштів, їх структуру за певний період.Після впровадження управлінського обліку в бізнесі ви не тільки краще зрозумієте, що там відбувається, а й значно покращите його результати та підготуєте до подальшого масштабування.– Бізнес може існувати без управлінських звітів. Питання в тому, що він тоді не розуміє, скільки він заробляє, куди він витрачає гроші. Якщо думає, що заробив гроші, то невідомо, де вони знаходяться. Іноді бувають варіанти, коли власники і бізнес ніби й заробляють гроші, але, щоб вийняти частину у вигляді дивідендів, то тоді грошей немає. Постає питання: а де ж ті кошти, скільки їх заробили і, зрештою, куди можна і скільки можна виймати з бізнесу у вигляді дивідендів, скільки коштів потрібно знову вкладати в бізнес і його розвиток і чи потрібні додаткові інвестиції.– Основні труднощі полягають в тому, що власники чи керівник бізнесу не до кінця розуміє, що це взагалі за звіти. Перш за все треба розібратися, які є види звітів, оскільки кожен з них показує зовсім іншу інформацію. Інколи інформація та сама, але показана з різних ракурсів.Перший і основний звіт, який ведуть 95% бізнесу, це cashflow, оскільки там розписано, звідки гроші прийшли і куди кошти витрачено. Зазвичай, цю частинку бізнесу контролюють.Наступний звіт це P&L – це той звіт, який показує, де бізнес заробляє, на чому, скільки і чи заробляє взагалі.Баланс – це звіт, який показує активи і пасиви бізнесу, а також скільки бізнес взагалі заробив: і дебіторську заборгованість, себто скільки винні бізнесу його покупці, і його основні засоби, тобто всі активи, які бізнес може використовувати. Там ми бачимо зобов'язання бізнесу – кому бізнес винен якість кошти: чи то заборгованість із заробітньої плати, чи то постачальникам, чи то кредити банку. І, звичайно, в балансі ми бачимо суму накопиченого прибутку. Це той звіт, де ми можемо побачити реальну вартість бізнесу.– Саме так.– При складанні варто розуміти принципи і підходи побудови цих трьох звітів, оскільки вони різні за змістом, за формою і за суттю. Також потрібно чітко аналізуватиі показники. Якщо говорити про cashflow, то подивитися на чистий рух грошових коштів, якщо говорити про P&L, то варто аналізувати маржинальність бізнесу, прибутковість загалом і по конкретних проєктах. Якщо говорити про баланс, то тут може бути аналіз ліквідності, до прикладу.– За правилами, мають бути усі три звіти. Проте перше і друге місце між собою розділять cashflow і P&L, бо ми бачимо, де наші гроші і скільки ми заробили. А баланс – це такий звіт, який складніше формувати, особливо, не маючи якогось програмного забезпечення. Його складно зрозуміти, бо баланс у будь-якому випадку, це не накопичувальний залишок коштів на початок і на кінець періоду. Його результат складніше формувати і розуміти.– Насамперед ми будуємо структуру надходжень і витрат бізнесу в грошових коштах, тобто ми будуємо cashflow. Ми аналізуємо, звідки кошти приходять і за якими статтями витрачаються.Для тих, хто не складає, це може бути великим відкриттям, оскільки деякі статті витрат, коли вони не аналізуються, можуть бути досить великими для бізнесу. Консультація – один зі шляхів, де можна ті витрати побачити і оптимізувати.При складанні P&L ми аналізуємо ціноутворення і собівартість, структуру витрат бізнесу, розподіляючи їх на постійні і змінні. А тоді вже виводимо, скільки бізнес заробляє.– Саме так. Побачивши причину, можна знайти і шляхи її вирішення.Нагадаємо, що на порталі Дія.Бізнес можна безплатно отримувати фахові консультації за більше як 70-ма напрямками. У тому числі можна записатися на експертну консультацію до Ольги Іванків, перед тим отримавши первинну консультацію у хелпера цетру.Автор:

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