Масована ракетна атака: під удар росії потрапили 6 регіонів України. ФОТО
Сьогодні, 10:00
Сьогодні, 7 лютого, росія масовано обстріляла 6 регіонів України.
Про це повідомили у МВС.
Київ: постраждали близько десятка людей у Голосіївському та Дніпровському районах. Пошкоджені комунікації. На місцях працюють рятувальники та поліція. У Голосіївському районі є руйнування у 18-поверховому будинку – підрозділи ДСНС евакуюють людей та ліквідовують пожежу. Під завалами ймовірно є загиблі. Також спалахнула будівля СТО та автомобілі. Станом на цю хвилину відомо вже про 11-ох постраждалих від ракетного удару у Києві.
Миколаїв: внаслідок ракетної атаки окупантів загинула 1 людина. Пошкоджені 20 приватних будинків та газова мережа. На місці розгорнуто намети ДСНС, залучені психологи.
Харківська область: близько 6 ранку ворог вдарив по обласному центру. 2 людини постраждали, підрозділами ДСНС врятована 1 людина. Рятувальники обстежують територію.
Київська область: у Бучанському та Фастівському районах пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків, господарчі споруди та комунікації. За попередніми даними, без постраждалих.
На Дніпропетровщині та Львівщині, за оперативними даними, минулося без постраждалих.
На фото - наслідки удару по Києву.
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Про це повідомили у МВС.
Київ: постраждали близько десятка людей у Голосіївському та Дніпровському районах. Пошкоджені комунікації. На місцях працюють рятувальники та поліція. У Голосіївському районі є руйнування у 18-поверховому будинку – підрозділи ДСНС евакуюють людей та ліквідовують пожежу. Під завалами ймовірно є загиблі. Також спалахнула будівля СТО та автомобілі. Станом на цю хвилину відомо вже про 11-ох постраждалих від ракетного удару у Києві.
Миколаїв: внаслідок ракетної атаки окупантів загинула 1 людина. Пошкоджені 20 приватних будинків та газова мережа. На місці розгорнуто намети ДСНС, залучені психологи.
Харківська область: близько 6 ранку ворог вдарив по обласному центру. 2 людини постраждали, підрозділами ДСНС врятована 1 людина. Рятувальники обстежують територію.
Київська область: у Бучанському та Фастівському районах пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків, господарчі споруди та комунікації. За попередніми даними, без постраждалих.
На Дніпропетровщині та Львівщині, за оперативними даними, минулося без постраждалих.
На фото - наслідки удару по Києву.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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