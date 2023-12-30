Зниклу кілька днів тому 34-річну волинянку знайшли мертвою

Зниклу кілька днів тому 34-річну волинянку знайшли мертвою
35-річну жительку с. Сарнівка Луцького району Шклярук Тетяну Василівну, яка зникла напередодні, знайшли мертвою. Її виявили 6 лютого у полі в селі Квасовиця Володимирського району.

Про це повідомили у Володимирському районному відділі поліції.

"Працівниками Володимирського РВП ГУНП у Волинській області під час пошукових заходів в полі села Квасовиця, Затурцівської ОТГ виявлено тіло безвісти зниклої Шклярук Тетяни Василівни,1989 року народження, без ознак насильницької смерті тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що жінка 2 лютого в обідню пору вийшла з будинку свого знайомого в с. Малий Окорськ Володимирського р-ну і зникла.

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Теги: Волинь, поліція, розшук
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