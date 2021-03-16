На Волині зникла безвісти 34-річна жінка. ФОТО

Володимирським РВП ГУНП у Волинській області встановлюється місце знаходження безвісти зниклої, 1989 року народження, жительки с. Сарнівка Луцького району.Про це повідомили у у Володимирському районному відділі поліції.Жінка 02.02.2024 року в обідню пору вийшла з будинку свого знайомого в с. Малий Окорськ Володимирського р-ну і на даний час її місце знаходження невідоме.зріст 160-165 см., середньої тілобудови, волосся русяве.в пуховик синього кольору, синю шапку, сині джинси, взута в черевики чорного кольору."В разі отримання будь-якої інформації просимо повідомити за телефоном: 0634661066, 0502077200 або 102", - наголошують у поліції.