На Волині зникла безвісти 34-річна жінка. ФОТО

На Волині зникла безвісти 34-річна жінка. ФОТО
Володимирським РВП ГУНП у Волинській області встановлюється місце знаходження безвісти зниклої Школярук Тетяни Василівни, 1989 року народження, жительки с. Сарнівка Луцького району.

Про це повідомили у у Володимирському районному відділі поліції.

Жінка 02.02.2024 року в обідню пору вийшла з будинку свого знайомого в с. Малий Окорськ Володимирського р-ну і на даний час її місце знаходження невідоме.

Особливі прикмети: зріст 160-165 см., середньої тілобудови, волосся русяве.

Була одягнена: в пуховик синього кольору, синю шапку, сині джинси, взута в черевики чорного кольору.

"В разі отримання будь-якої інформації просимо повідомити за телефоном: 0634661066, 0502077200 або 102", - наголошують у поліції.
На Волині зникла безвісти 34-річна жінка. ФОТО

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Теги: Волинь, поліція, жінка, зникла безвісти
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