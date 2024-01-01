Лукашенко дозволив військовим застосовувати зброю проти цивільних

Олександр Лукашенко вніс зміни до статутів збройних сил країни, згідно з якими військовим дозволяється застосовувати проти громадян "вогнепальну зброю, спецзасоби, бойову та спеціальну техніку при виконанні покладених на них завдань".



Про це повідомляє



Застосування зброї проти громадян, згідно з документом, дозволяється навіть у разі вчинення ними адміністративних правопорушень.



У змінах, які вніс Лукашенко, також йдеться, що військовослужбовець "не несе відповідальності за шкоду", заподіяну внаслідок стрілянини, коли вона "здійснювалася відповідно до вимог загальновійськових статутів".



Як повідомлялося, раніше Лукашенко підписав поправки до закону "Про органи державної безпеки", згідно з яким працівникам спецслужб дозволяється застосовувати зброю проти жінок, дітей та інвалідів у "випадках вчинення ними збройного опору, збройного чи групового нападу або інших дій, що загрожують життю чи здоров'ю людей".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Самопроголошений президент Білорусівніс зміни до статутів збройних сил країни, згідно з якими військовим дозволяється застосовувати проти громадян "вогнепальну зброю, спецзасоби, бойову та спеціальну техніку при виконанні покладених на них завдань".Про це повідомляє Укрінформ Застосування зброї проти громадян, згідно з документом, дозволяється навіть у разі вчинення ними адміністративних правопорушень.У змінах, які вніс Лукашенко, також йдеться, що військовослужбовець "не несе відповідальності за шкоду", заподіяну внаслідок стрілянини, коли вона "здійснювалася відповідно до вимог загальновійськових статутів".Як повідомлялося, раніше Лукашенко підписав поправки до закону "Про органи державної безпеки", згідно з яким працівникам спецслужб дозволяється застосовувати зброю проти жінок, дітей та інвалідів у "випадках вчинення ними збройного опору, збройного чи групового нападу або інших дій, що загрожують життю чи здоров'ю людей".

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