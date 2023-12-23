На Житомирщині 7 людей загинули від отруєння чадним газом

На Житомирщині 7 людей загинули від отруєння чадним газом
На Житомирщині 7 людей загинули від отруєння чадним газом.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Трагедія сталася у с. Великі Низгірці Бердичівського району. За попередніми даними, витік чадного газу відбувся через несправність газового опалення у приватному житловому будинку. Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини події.

"Чадний газ — одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, що опалюються пічками, камінами чи газовими котлами. Він безбарвний, абсолютно невідчутний і дуже небезпечний для здоров'я та життя людини. Здатен призвести до біди за лічені хвилини", - наголошують у ДСНС.

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Теги: Житомирщина, чадний газ
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