На Житомирщині 7 людей загинули від отруєння чадним газом
Сьогодні, 12:16
На Житомирщині 7 людей загинули від отруєння чадним газом.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Трагедія сталася у с. Великі Низгірці Бердичівського району. За попередніми даними, витік чадного газу відбувся через несправність газового опалення у приватному житловому будинку. Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини події.
"Чадний газ — одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, що опалюються пічками, камінами чи газовими котлами. Він безбарвний, абсолютно невідчутний і дуже небезпечний для здоров'я та життя людини. Здатен призвести до біди за лічені хвилини", - наголошують у ДСНС.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Трагедія сталася у с. Великі Низгірці Бердичівського району. За попередніми даними, витік чадного газу відбувся через несправність газового опалення у приватному житловому будинку. Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини події.
"Чадний газ — одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, що опалюються пічками, камінами чи газовими котлами. Він безбарвний, абсолютно невідчутний і дуже небезпечний для здоров'я та життя людини. Здатен призвести до біди за лічені хвилини", - наголошують у ДСНС.
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