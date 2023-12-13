Водія, який відмовився везти військових у Маневичах, перевірила трансбезпека

У вівторок, 6 лютого, відділом державного нагляду (контролю) у Волинській області Укртрансбезпеки була проведена рейдова перевірка автомобільного перевізника та транспортного засобу, який їздить за маршрутом Луцьк - Камінь-Каширський.Як стало відомо, перевіряли рейсовий автобус та водія, якийЯк повідомили у відділі державного нагляду (контролю) у Волинській області Державної служби України з безпеки на транспорті, перевіряючі склали акт проведення перевірки додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт, за наслідками якого автомобільний перевізник буде притягнутий до відповідальності згідно Закону України "Про автомобільний транспорт".Окрім того, водію було наголошено про неухильне дотримання Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та недопущення порушень у подальшій роботі.