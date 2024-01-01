Боролась із важкою хворобою: у засвіти відійшла Алла Руцька, яка 30 років пропрацювала у Волинській ОВА

Боролась із важкою хворобою: у засвіти відійшла Алла Руцька, яка 30 років пропрацювала у Волинській ОВА
Померла посадовиця Волинської обласної військової адміністрації Алла Миколаївна Руцька.

Про це повідомили у Волинській ОВА.

"Колектив Волинської обласної військової адміністрації на чолі з начальником Юрієм Погуляйком глибоко засмучені з приводу передчасної смерті колеги.

Руцька Алла Миколаївна пропрацювала 30 років в облдержадміністрації. Завжди привітна, усміхнена жінка та досвідчена посадовиця, професіонал своєї справи. Останні роки життя боролась із важкою хворобою, яка врешті решт забрала її у засвіти.

Висловлюємо щирі співчуття доньці та близьким Алли Миколаївни. Нехай добрі спомини про неї назавжди залишаться в пам’яті друзів, колег, знайомих", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлої. Вічна пам'ять!

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Теги: Волинська ОВА, посадовиця, смерть
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