Боролась із важкою хворобою: у засвіти відійшла Алла Руцька, яка 30 років пропрацювала у Волинській ОВА
Сьогодні, 12:43
Померла посадовиця Волинської обласної військової адміністрації Алла Миколаївна Руцька.
Про це повідомили у Волинській ОВА.
"Колектив Волинської обласної військової адміністрації на чолі з начальником Юрієм Погуляйком глибоко засмучені з приводу передчасної смерті колеги.
Руцька Алла Миколаївна пропрацювала 30 років в облдержадміністрації. Завжди привітна, усміхнена жінка та досвідчена посадовиця, професіонал своєї справи. Останні роки життя боролась із важкою хворобою, яка врешті решт забрала її у засвіти.
Висловлюємо щирі співчуття доньці та близьким Алли Миколаївни. Нехай добрі спомини про неї назавжди залишаться в пам’яті друзів, колег, знайомих", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлої. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Волинській ОВА.
"Колектив Волинської обласної військової адміністрації на чолі з начальником Юрієм Погуляйком глибоко засмучені з приводу передчасної смерті колеги.
Руцька Алла Миколаївна пропрацювала 30 років в облдержадміністрації. Завжди привітна, усміхнена жінка та досвідчена посадовиця, професіонал своєї справи. Останні роки життя боролась із важкою хворобою, яка врешті решт забрала її у засвіти.
Висловлюємо щирі співчуття доньці та близьким Алли Миколаївни. Нехай добрі спомини про неї назавжди залишаться в пам’яті друзів, колег, знайомих", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлої. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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