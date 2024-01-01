На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Соболь

На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Соболь
На війні загинув Герой з Волині Олександр Соболь.

Про це повідомили у Локачинській громаді.

"Сьогодні Локачинську громаду сколихнула страшна звістка. В результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Ягідне Харківської області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу, загинув житель селища Локачі, старший сержант Соболь Олександр Миколайович.

Висловлюємо щире співчуття дружині, матері, членам сім'ї, рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

За розпорядженням селищного голови в громаді оголошено триденну жалобу. Про прибуття кортежу з тілом Героя повідомлять додатково.
На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Соболь

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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