На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Соболь

Олександр Соболь.



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"Сьогодні Локачинську громаду сколихнула страшна звістка. В результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Ягідне Харківської області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу, загинув житель селища Локачі, старший сержант Соболь Олександр Миколайович.



Висловлюємо щире співчуття дружині, матері, членам сім'ї, рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.



За розпорядженням селищного голови в громаді оголошено триденну жалобу. Про прибуття кортежу з тілом Героя повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Локачинській громаді."Сьогодні Локачинську громаду сколихнула страшна звістка. В результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Ягідне Харківської області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу, загинув житель селища Локачі, старший сержант Соболь Олександр Миколайович.Висловлюємо щире співчуття дружині, матері, членам сім'ї, рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.За розпорядженням селищного голови в громаді оголошено триденну жалобу. Про прибуття кортежу з тілом Героя повідомлять додатково.

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