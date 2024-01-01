ЗСУ вивели з ладу третину кораблів Чорноморського флоту росії
Сьогодні, 13:53
Близько 33% бойових кораблів чорноморського флоту рф Україна вивела з ладу за час широкомасштабного вторгнення.
Про це повідомляє Стратком ЗСУ.
"За даними Генерального штабу Збройних сил України, наші військові вивели з ладу 24 російських кораблі та один підводний човен.
За даними з відкритих джерел, станом на початок широкомасштабного вторгнення чорноморський флот рф налічував 74 бойових кораблі.
Агресія проти України шкідлива для вашого флоту", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє Стратком ЗСУ.
"За даними Генерального штабу Збройних сил України, наші військові вивели з ладу 24 російських кораблі та один підводний човен.
За даними з відкритих джерел, станом на початок широкомасштабного вторгнення чорноморський флот рф налічував 74 бойових кораблі.
Агресія проти України шкідлива для вашого флоту", - йдеться в повідомленні.
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