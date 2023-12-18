Верховна Рада завтра розгляне новий законопроект про мобілізацію

Верховна Рада завтра розгляне новий законопроект про мобілізацію
Новий урядовий законопроект про мобілізацію вже завтра, 7 лютого, розгляне парламент.

Про це повідомила нардеп Ірина Геращенко.

"Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку #10449 та альтернативні до нього внесено на розгляд сесії і наполовину скорочено строки подати альтернативні.

Це підтримали слуги, ОПЗЖ і групи. За 237 депутатів.

Комітет з антикорупції вже заявив про корупційні ризики нового законопроєкту.

Він мало змінився від попередньої редакції", - йдеться в повідомленні.

Основні моменти цього законопроекту:

* Запровадження звання "рекрут" для осіб, призваних за мобілізацією на час підготовки у навчальних військових частинах.

* Скасування поняття "обмежено придатний" і визначення осіб як придатних, непридатних чи тимчасово не придатних з переоглядом через 6-12 місяців.

* Покладання на місцеві органи влади функцій, які вони не можуть виконувати, що може спричинити проблеми у проведенні мобілізації.

* Скорочення та уточнення переліку санкцій за невиконання обов'язків військовозобов'язаного.

* Обмеження права на консульську допомогу за кордоном лише за наявності військово-облікового документу.

* Обов'язкове створення громадянами електронного кабінету та оновлення в ньому військово-облікових даних. Туди ж передбачена можливість надсилання вимоги про явку в ТЦК.

* Громадяни України, що перебувають на військовому обліку, зобов'язані уточнити свої контактні дані та інші військово-облікові дані протягом 60 днів. Це може створити проблеми для тих, хто перебуває за кордоном, оскільки непросто довести факт уточнення даних у таких випадках.

Найголовніший недолік - законопроект не вирішує проблеми демобілізації для тих, хто вже 2 роки на першій лінії фронту.

Проект ставиться на розгляд, попри те, що з його внесення не минули 15 днів, необхідних для подання альтернативних проектів.

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Теги: законопроект про мобілізацію, Верховна Рада
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