Верховна Рада завтра розгляне новий законопроект про мобілізацію

законопроект про мобілізацію вже завтра, 7 лютого, розгляне парламент.



Про це Ірина Геращенко.



"Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку #10449 та альтернативні до нього внесено на розгляд сесії і наполовину скорочено строки подати альтернативні.



Це підтримали слуги, ОПЗЖ і групи. За 237 депутатів.



Комітет з антикорупції вже заявив про корупційні ризики нового законопроєкту.



Він мало змінився від попередньої редакції", - йдеться в повідомленні.



Основні моменти цього законопроекту:



* Запровадження звання "рекрут" для осіб, призваних за мобілізацією на час підготовки у навчальних військових частинах.



* Скасування поняття "обмежено придатний" і визначення осіб як придатних, непридатних чи тимчасово не придатних з переоглядом через 6-12 місяців.



* Покладання на місцеві органи влади функцій, які вони не можуть виконувати, що може спричинити проблеми у проведенні мобілізації.



* Скорочення та уточнення переліку санкцій за невиконання обов'язків військовозобов'язаного.



* Обмеження права на консульську допомогу за кордоном лише за наявності військово-облікового документу.



* Обов'язкове створення громадянами електронного кабінету та оновлення в ньому військово-облікових даних. Туди ж передбачена можливість надсилання вимоги про явку в ТЦК.



* Громадяни України, що перебувають на військовому обліку, зобов'язані уточнити свої контактні дані та інші військово-облікові дані протягом 60 днів. Це може створити проблеми для тих, хто перебуває за кордоном, оскільки непросто довести факт уточнення даних у таких випадках.



Найголовніший недолік - законопроект не вирішує проблеми демобілізації для тих, хто вже 2 роки на першій лінії фронту.



Проект ставиться на розгляд, попри те, що з його внесення не минули 15 днів, необхідних для подання альтернативних проектів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новий урядовийвже завтра, 7 лютого, розгляне парламент.Про це повідомила нардеп"Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку #10449 та альтернативні до нього внесено на розгляд сесії і наполовину скорочено строки подати альтернативні.Це підтримали слуги, ОПЗЖ і групи. За 237 депутатів.Комітет з антикорупції вже заявив про корупційні ризики нового законопроєкту.Він мало змінився від попередньої редакції", - йдеться в повідомленні.* Запровадження звання "рекрут" для осіб, призваних за мобілізацією на час підготовки у навчальних військових частинах.* Скасування поняття "обмежено придатний" і визначення осіб як придатних, непридатних чи тимчасово не придатних з переоглядом через 6-12 місяців.* Покладання на місцеві органи влади функцій, які вони не можуть виконувати, що може спричинити проблеми у проведенні мобілізації.* Скорочення та уточнення переліку санкцій за невиконання обов'язків військовозобов'язаного.* Обмеження права на консульську допомогу за кордоном лише за наявності військово-облікового документу.* Обов'язкове створення громадянами електронного кабінету та оновлення в ньому військово-облікових даних. Туди ж передбачена можливість надсилання вимоги про явку в ТЦК.* Громадяни України, що перебувають на військовому обліку, зобов'язані уточнити свої контактні дані та інші військово-облікові дані протягом 60 днів. Це може створити проблеми для тих, хто перебуває за кордоном, оскільки непросто довести факт уточнення даних у таких випадках.Найголовніший недолік - законопроект не вирішує проблеми демобілізації для тих, хто вже 2 роки на першій лінії фронту.Проект ставиться на розгляд, попри те, що з його внесення не минули 15 днів, необхідних для подання альтернативних проектів.

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