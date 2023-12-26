Уряд вніс оновлений законопроєкт про мобілізацію. ДЕТАЛІ





Про це повідомляє



Про оновлену версію законопроєкту повідомило і Міністерство оборони.



"Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, урядом та народними депутатами", - сказали в Міноборони.



Цей законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців і військовозобовʼязаних, заявили.



Міністерство оборони опублікувало інфографіку.



Строкову військову службу планують скасувати.



Законопроєктом пропонують знизити призовний вік з 27 до 25 років.



Після мобілізації громадянин проходитиме обов'язкову військову підготовку протягом двох-трьох місяців.



Щодо осіб, які ухиляються від мобілізації, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки звертатиметься до суду для накладення обмежень:



арешт банківських рахунків і цінностей, які зберігаються у банках;



обмеження на виїзд за кордон;



обмеження прав на водіння авто.



Громадяни також будуть зобов'язані реєструвати електронний кабінет призовника-військовозобов'язаного.



Повістки приходитимуть також й в електронний кабінет призовника.



Грошове забезпечення у законопроєкті визначено мінімумом у 20 тис. грн без урахування додаткової винагороди. Додаткова винагорода на період воєнного стану закладається від 30 тис. до 100 тис. грн.



Щорічна основна відпустка під час дії воєнного стану, згідно із законопроєктом, протягом календарного року може надаватися частинами не менше 15 календарних днів.



У порівняльній записці до законопроєкту йдеться про те, що у період мобілізації, усі громадяни віком від 18 до 60 років, що перебувають на обліку (чи зняті з нього), мають мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його за вимогою представника ТЦК, поліцейського чи Державної прикордонної служби.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів після доопрацювання вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.Про це повідомляє Gazeta ua , посилаючись на сайт парламенту.Про оновлену версію законопроєкту повідомило і Міністерство оборони."Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, урядом та народними депутатами", - сказали в Міноборони.Цей законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців і військовозобовʼязаних, заявили.Міністерство оборони опублікувало інфографіку.Строкову військову службу планують скасувати.Законопроєктом пропонують знизити призовний вік з 27 до 25 років.Після мобілізації громадянин проходитиме обов'язкову військову підготовку протягом двох-трьох місяців.Щодо осіб, які ухиляються від мобілізації, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки звертатиметься до суду для накладення обмежень:арешт банківських рахунків і цінностей, які зберігаються у банках;обмеження на виїзд за кордон;обмеження прав на водіння авто.Громадяни також будуть зобов'язані реєструвати електронний кабінет призовника-військовозобов'язаного.Повістки приходитимуть також й в електронний кабінет призовника.Грошове забезпечення у законопроєкті визначено мінімумом у 20 тис. грн без урахування додаткової винагороди. Додаткова винагорода на період воєнного стану закладається від 30 тис. до 100 тис. грн.Щорічна основна відпустка під час дії воєнного стану, згідно із законопроєктом, протягом календарного року може надаватися частинами не менше 15 календарних днів.У порівняльній записці до законопроєкту йдеться про те, що у період мобілізації, усі громадяни віком від 18 до 60 років, що перебувають на обліку (чи зняті з нього), мають мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його за вимогою представника ТЦК, поліцейського чи Державної прикордонної служби.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію