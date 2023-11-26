Біля Авдіївки загинув воїн з Волині Тарас Сохацький

Біля Авдіївки загинув воїн з Волині Тарас Сохацький
Знову війна, а точніше, російський ворог забрав життя захисника України, волинянина Тараса Сохацького.

Про це повідомляють у Колодяжненській громаді.

Унаслідок ворожого обстрілу в районі н.п. Авдіївка Донецької області, 24 січня 2024 року загинув житель села Білашів, солдат Тарас Іванович Сохацький 1992 року народження.

У зв’язку з цією трагічною подією, розпорядженням сільського голови у Колодяжненській громаді оголошено триденну жалобу.

Інформацію про чин похорону повідомимо додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого Героя.

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Теги: Волинь, війна, Колодяжне, Тарас Сохацький, загибель, втрата
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