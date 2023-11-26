Біля Авдіївки загинув воїн з Волині Тарас Сохацький
Сьогодні, 20:34
Знову війна, а точніше, російський ворог забрав життя захисника України, волинянина Тараса Сохацького.
Про це повідомляють у Колодяжненській громаді.
Унаслідок ворожого обстрілу в районі н.п. Авдіївка Донецької області, 24 січня 2024 року загинув житель села Білашів, солдат Тарас Іванович Сохацький 1992 року народження.
У зв’язку з цією трагічною подією, розпорядженням сільського голови у Колодяжненській громаді оголошено триденну жалобу.
Інформацію про чин похорону повідомимо додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого Героя.
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Про це повідомляють у Колодяжненській громаді.
Унаслідок ворожого обстрілу в районі н.п. Авдіївка Донецької області, 24 січня 2024 року загинув житель села Білашів, солдат Тарас Іванович Сохацький 1992 року народження.
У зв’язку з цією трагічною подією, розпорядженням сільського голови у Колодяжненській громаді оголошено триденну жалобу.
Інформацію про чин похорону повідомимо додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого Героя.
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