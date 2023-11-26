Біля Авдіївки загинув воїн з Волині Тарас Сохацький

Тараса Сохацького.



Про це повідомляють у Колодяжненській громаді.



Унаслідок ворожого обстрілу в районі н.п. Авдіївка Донецької області, 24 січня 2024 року загинув житель села Білашів, солдат Тарас Іванович Сохацький 1992 року народження.



У зв’язку з цією трагічною подією, розпорядженням сільського голови у Колодяжненській громаді оголошено триденну жалобу.



Інформацію про чин похорону повідомимо додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Знову війна, а точніше, російський ворог забрав життя захисника України, волинянинаПро це повідомляють у Колодяжненській громаді.Унаслідок ворожого обстрілу в районі н.п. Авдіївка Донецької області, 24 січня 2024 року загинув житель села Білашів, солдат1992 року народження.У зв’язку з цією трагічною подією, розпорядженням сільського голови у Колодяжненській громаді оголошено триденну жалобу.Інформацію про чин похорону повідомимо додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого Героя.

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