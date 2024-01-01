Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 січня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



У Луцьку – мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 3-5° тепла.



В області – мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 31 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.У Луцьку – мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 3-5° тепла.В області – мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

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