Ліцей із Волині переміг на всеукраїнських змаганнях Cool games

Ліцей із Волині переміг на всеукраїнських змаганнях Cool games
Учні Підгайцівського ліцею з Волині здобули першість у Всеукраїнських змаганнях «Cool Games».

Про це у фейсбуці інформує Волинська ОВА.

У Києві відбувся фінал V Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу серед учнів «Cool Games». У фіналі конкурсу взяли участь 480 учнів й учениць з українських ЗЗСО в трьох вікових категоріях: 9–10, 11–13 і 14–16 років.

Програма «Cool Games» охоплює проведення сучасних та адаптованих естафет. Це комплекс вправ, де учасники виборюють першість у швидкості, витримці та координації. Змагання проводилися в п’ять етапів: шкільному й міжшкільному, ОТГ, районному, обласному та всеукраїнському.

Під час проведення конкурсу учні також могли відвідати уроки «Цікава хімія», «Цікава фізика» та майстерки з нейрографіки, Art&Craft, Paper Craft і малювання піною. У гранд-фіналі учасники презентували свої регіони командними перфомансами.

Волинь представляли юні спортсмени Підгайцівського ліцею. Учні здобули беззаперечну перемогу в двох вікових дивізіонах – I віковому (9-10 років) та III віковому (14-16 років).

В ОВА привітали тренерів Анну Гаврилюк та Олександра Бажула та їх підопічних:

І дивізіон:

Максима Шкорупського, 4-а клас;
Михайла Дручека, 4-г клас;
Софію Радіон, 4-г;
Дарʼю Щебет, 4-в;
Ярослава Яцюру, 5-б;
Марка Савчука, 5-г;
Юлію Фальфушинську, 5-в;
Христину Хомʼяк, 5-а.

ІІІ дивізіон:

Евеліну Лихач, 9-б;
Дениса Кубового, 9-а;
Ореста Близнюка, 9-а;
Анну Максимову, 10-а;
Інессу Лихач, 11-а;
Андрія Мартинюка, 11-а.

Крім того, учні Заборолівського ліцею №32 зайняли 5 місце у ІІ-віковому дивізіоні.

Вп’яте змагання «Cool Games» відбулися завдяки співпраці Комітету з фізичного виховання та спорту МОН і Української федерації учнівського спорту.

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Теги: діти, Волинь
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