Ліцей із Волині переміг на всеукраїнських змаганнях Cool games

І дивізіон:



ІІІ дивізіон:



Учні Підгайцівського ліцею з Волині здобули першість у Всеукраїнських змаганнях «Cool Games».Про це у фейсбуці інформує Волинська ОВА.У Києві відбувся фінал V Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу серед учнів «Cool Games». У фіналі конкурсу взяли участь 480 учнів й учениць з українських ЗЗСО в трьох вікових категоріях: 9–10, 11–13 і 14–16 років.Програма «Cool Games» охоплює проведення сучасних та адаптованих естафет. Це комплекс вправ, де учасники виборюють першість у швидкості, витримці та координації. Змагання проводилися в п’ять етапів: шкільному й міжшкільному, ОТГ, районному, обласному та всеукраїнському.Під час проведення конкурсу учні також могли відвідати уроки «Цікава хімія», «Цікава фізика» та майстерки з нейрографіки, Art&Craft, Paper Craft і малювання піною. У гранд-фіналі учасники презентували свої регіони командними перфомансами.Волинь представляли юні спортсмени Підгайцівського ліцею. Учні здобули беззаперечну перемогу в двох вікових дивізіонах – I віковому (9-10 років) та III віковому (14-16 років).В ОВА привітали тренерівтата їх підопічних:, 4-а клас;, 4-г клас;, 4-г;, 4-в;, 5-б;, 5-г;, 5-в;, 5-а., 9-б;, 9-а;, 9-а;, 10-а;, 11-а;, 11-а.Крім того, учні Заборолівського ліцею №32 зайняли 5 місце у ІІ-віковому дивізіоні.Вп’яте змагання «Cool Games» відбулися завдяки співпраці Комітету з фізичного виховання та спорту МОН і Української федерації учнівського спорту.