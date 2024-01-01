На Волині різко зріс рівень захворюваності на ГРВІ

Упродовж тижня на Волині медики зареєстрували 7125 випадків ГРВІ, зокрема, 58 випадків COVID-19. Порівняно з минулим тижнемзросла на 17%, а на COVID-19 залишається на тому ж рівні.Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Серед тих, хто захворів, понад 60% становлять діти до 17 років. Госпіталізовано 129 людей, із них 11 – з COVID- 19. Із загальної кількості госпіталізованих близько 49% – діти.Інтенсивний показник захворюваності на 27% перевищує епідемічний поріг та відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу.За результатами моніторингових досліджень циркуляції збудників вірусологічна лабораторія Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб встановила, що в області, як і в Україні, циркулюють віруси грипу А, В та віруси парагрипу, аденовіруси, риновіруси, RS-вірус та штами СOVID-19 – Омікрон.