Волиняни, в яких вилучили 6 кг дурману, опинилися на лаві підсудних
Сьогодні, 18:16
На Волині перед ликом правосуддя постали наркоділки, в яких вилучили шість кілограмів психотропів.
Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення двома волинянами незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах (ч.3 ст. 307 КК України).
Одному з них, 43-річному жителю Ковеля, якого вже судять за вчинення інших наркозлочинів, інкримінують також збут психотропів (ч.2 ст. 307 КК України).
Удень 12 червня 2023 року у нього правоохоронці вилучили 6 кілограмів психотропу альфа-PVP, призначеного для розповсюдження на території всієї України через telegram-канал.
Цю ж психотропну речовину, також в особливо великих розмірах, вилучено і під час санкціонованого судом обшуку в оселі 44-річного жителя одного із сіл Ковельського району.
Окрім того, під час обшуків у фігурантів виявлено та вилучено готівкові кошти, банківські картки, мобільні телефони, електронні ваги, зіп-пакети та інші речові докази, які свідчать про їхню причетність до наркобізнесу.
Обвинувачені перебувають під вартою.
Викрито незаконні дії за оперативного супроводу працівників УСБУ у Волинській області.
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Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення двома волинянами незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах (ч.3 ст. 307 КК України).
Одному з них, 43-річному жителю Ковеля, якого вже судять за вчинення інших наркозлочинів, інкримінують також збут психотропів (ч.2 ст. 307 КК України).
Удень 12 червня 2023 року у нього правоохоронці вилучили 6 кілограмів психотропу альфа-PVP, призначеного для розповсюдження на території всієї України через telegram-канал.
Цю ж психотропну речовину, також в особливо великих розмірах, вилучено і під час санкціонованого судом обшуку в оселі 44-річного жителя одного із сіл Ковельського району.
Окрім того, під час обшуків у фігурантів виявлено та вилучено готівкові кошти, банківські картки, мобільні телефони, електронні ваги, зіп-пакети та інші речові докази, які свідчать про їхню причетність до наркобізнесу.
Обвинувачені перебувають під вартою.
Викрито незаконні дії за оперативного супроводу працівників УСБУ у Волинській області.
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