Волиняни провели в останню путь Героя Руслана Кузьмича

Волиняни провели в останню путь Героя Руслана Кузьмича
Жителі Іваничівської громади на Волині сьогодні, 30 січня, провели в останню путь краянина, 52-річного військовослужбовця Руслана Кузьмича. Воїн віддав своє життя, захищаючи Україну від російських окупантів.

Про це повідомляє Іваничівська селищна рада.

На церемонію прощання з траурними квітами та державною символікою прийшли представники громади, військового комісаріату, родичі та друзі, знайомі загиблого, військовослужбовці та просто небайдужі жителі, щоб висловити безмежну вдячність за неоціненний внесок у майбутнє рідної країни та її жителів.
Волиняни провели в останню путь Героя Руслана Кузьмича
Волиняни провели в останню путь Героя Руслана Кузьмича

Щирі співчуття рідним та близьким померлого у зв’язку з непоправною втратою висловила селищний голова Лідія Томашевська та запевнила, що пам’ять про померлого назавжди залишиться у серцях всіх хто його знав і любив.
Волиняни провели в останню путь Героя Руслана Кузьмича

Чин похорону Руслана Кузьмича здійснили здійснили священнослужителі митрофорний протоієрей, благочинний Володимир-Волинської єпархії, настоятель Свято-Покровського храму селища Іваничі отець Андрій та духовенство Іваничівського благочиння.
Волиняни провели в останню путь Героя Руслана Кузьмича
Волиняни провели в останню путь Героя Руслана Кузьмича

«Востаннє нашому земляку віддали військові почесті. Рідним Героя вручили Державний Прапор України, який почесна варта зняла з домовини. На честь солдата пролунав трикратний стрілецький салют… Тепер він – навічно з небесною вартою, а над його могилою навіки майорітиме синьо-жовтий стяг», - зазначили у селищній раді.
Волиняни провели в останню путь Героя Руслана Кузьмича
Волиняни провели в останню путь Героя Руслана Кузьмича

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Теги: загиблі, війна
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