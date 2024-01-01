Волиняни провели в останню путь Героя Руслана Кузьмича

Жителі Іваничівської громади на Волині сьогодні, 30 січня, провели в останню путь краянина, 52-річного військовослужбовця. Воїн, захищаючи Україну від російських окупантів.Про це повідомляє Іваничівська селищна рада.На церемонію прощання з траурними квітами та державною символікою прийшли представники громади, військового комісаріату, родичі та друзі, знайомі загиблого, військовослужбовці та просто небайдужі жителі, щоб висловити безмежну вдячність за неоціненний внесок у майбутнє рідної країни та її жителів.Щирі співчуття рідним та близьким померлого у зв’язку з непоправною втратою висловила селищний головата запевнила, що пам’ять про померлого назавжди залишиться у серцях всіх хто його знав і любив.Чин похорону Руслана Кузьмича здійснили здійснили священнослужителі митрофорний протоієрей, благочинний Володимир-Волинської єпархії, настоятель Свято-Покровського храму селища Іваничі отецьта духовенство Іваничівського благочиння.«Востаннє нашому земляку віддали військові почесті. Рідним Героя вручили Державний Прапор України, який почесна варта зняла з домовини. На честь солдата пролунав трикратний стрілецький салют… Тепер він – навічно з небесною вартою, а над його могилою навіки майорітиме синьо-жовтий стяг», - зазначили у селищній раді.