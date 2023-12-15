На Волині вшанували полеглого Воїна
Сьогодні, 17:29
У селі Новий Двір на Волині на честь загиблого воїна Богдана Курана відкрили меморіальну дошку. Встановили її на будівлі закладу освіти, де навчався захисник.
Про це у фейсбуці повідомила Турійська селищна рада.
Участь у відкритті меморіальної дошки взяла родина загиблого захисника, педагоги та учні, земляки, представник духовенства, староста. Сьогодні, 30 січня, Богдан мав би відзначати свій 27-ий день народження. Та, на жаль, квіти лягли до пам’ятної дошки і могили воїна.
Богдан був мобілізований наприкінці грудня 2022 року. 25 липня 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку був важко поранений. Упродовж місяця лікарі боролися за його життя. На жаль, внаслідок не сумісних із життям травм 29 серпня у київській лікарні Богдан помер.
Теплими спогадами про Героя, а колись свого учня, поділилися перша вчителька, педагоги.
Із словами вдячності за збереження пам’яті про сина звернулася до присутніх мама Героя Антоніна Степанівна.
Чин освячення меморіальної дошки провів отець Олександр.
На місці земного спочинку воїна Богдана за спокій його душі піднеслася спільна молитва.
«Герої не вмирають, вони назавжди мають залишатися у наших серцях. Вічна пам’ять загиблому захиснику Богдану і всім воїнам, які віддали своє життя у боротьбі за Україну», - повідомили у селищній раді.
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Про це у фейсбуці повідомила Турійська селищна рада.
Участь у відкритті меморіальної дошки взяла родина загиблого захисника, педагоги та учні, земляки, представник духовенства, староста. Сьогодні, 30 січня, Богдан мав би відзначати свій 27-ий день народження. Та, на жаль, квіти лягли до пам’ятної дошки і могили воїна.
Богдан був мобілізований наприкінці грудня 2022 року. 25 липня 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку був важко поранений. Упродовж місяця лікарі боролися за його життя. На жаль, внаслідок не сумісних із життям травм 29 серпня у київській лікарні Богдан помер.
Теплими спогадами про Героя, а колись свого учня, поділилися перша вчителька, педагоги.
Із словами вдячності за збереження пам’яті про сина звернулася до присутніх мама Героя Антоніна Степанівна.
Чин освячення меморіальної дошки провів отець Олександр.
На місці земного спочинку воїна Богдана за спокій його душі піднеслася спільна молитва.
«Герої не вмирають, вони назавжди мають залишатися у наших серцях. Вічна пам’ять загиблому захиснику Богдану і всім воїнам, які віддали своє життя у боротьбі за Україну», - повідомили у селищній раді.
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