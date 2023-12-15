На Волині вшанували полеглого Воїна

На Волині вшанували полеглого Воїна
У селі Новий Двір на Волині на честь загиблого воїна Богдана Курана відкрили меморіальну дошку. Встановили її на будівлі закладу освіти, де навчався захисник.

Про це у фейсбуці повідомила Турійська селищна рада.

Участь у відкритті меморіальної дошки взяла родина загиблого захисника, педагоги та учні, земляки, представник духовенства, староста. Сьогодні, 30 січня, Богдан мав би відзначати свій 27-ий день народження. Та, на жаль, квіти лягли до пам’ятної дошки і могили воїна.
На Волині вшанували полеглого Воїна

Богдан був мобілізований наприкінці грудня 2022 року. 25 липня 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку був важко поранений. Упродовж місяця лікарі боролися за його життя. На жаль, внаслідок не сумісних із життям травм 29 серпня у київській лікарні Богдан помер.
На Волині вшанували полеглого Воїна

Теплими спогадами про Героя, а колись свого учня, поділилися перша вчителька, педагоги.
На Волині вшанували полеглого Воїна

Із словами вдячності за збереження пам’яті про сина звернулася до присутніх мама Героя Антоніна Степанівна.
На Волині вшанували полеглого Воїна

Чин освячення меморіальної дошки провів отець Олександр.
На Волині вшанували полеглого Воїна

На місці земного спочинку воїна Богдана за спокій його душі піднеслася спільна молитва.
На Волині вшанували полеглого Воїна

«Герої не вмирають, вони назавжди мають залишатися у наших серцях. Вічна пам’ять загиблому захиснику Богдану і всім воїнам, які віддали своє життя у боротьбі за Україну», - повідомили у селищній раді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: вшанування, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент. ВІДЕО
У школі під Луцьком закривають 10-11 класи: батьки обурені
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Переселенці у Ковелі отримають 24 квартири
Сьогодні, 17:47
На Волині вшанували полеглого Воїна
Сьогодні, 17:29
Перспективи та виклики роботи водієм в Івано-Франківську*
Сьогодні, 17:14
У госпіталі зупинилося серце Воїна Андрія Плескуна з Волині
Сьогодні, 17:00
Осиротіли двоє діток: на війні поліг волинянин Олексій Анцибор
Сьогодні, 16:52
Схожі новини
Громада Луцька вшанувала подвиг Героїв Крут Громада Луцька вшанувала подвиг Героїв Крут
29 січень, 14:15
У Києві - острівець пам’яті полеглих волинян У Києві - острівець пам’яті полеглих волинян
15 січень, 18:23
У Нововолинську вшанували пам’ять полеглих Героїв У Нововолинську вшанували пам’ять полеглих Героїв
15 грудень, 2023, 12:07
На Волині відкрили меморіальні дошки полеглим воїнам На Волині відкрили меморіальні дошки полеглим воїнам
14 грудень, 2023, 15:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Переселенці у Ковелі отримають 24 квартири
Сьогодні, 17:47
 0
На Волині вшанували полеглого Воїна
Сьогодні, 17:29
 0
Перспективи та виклики роботи водієм в Івано-Франківську*
Сьогодні, 17:14
 0
У госпіталі зупинилося серце Воїна Андрія Плескуна з Волині
Сьогодні, 17:00
 0
Осиротіли двоє діток: на війні поліг волинянин Олексій Анцибор
Сьогодні, 16:52
 0
Медіа
відео
1/8