У госпіталі зупинилося серце Воїна Андрія Плескуна з Волині

Під час лікування від поранень у київському госпіталі відійшов у засвіти військовослужбовець із села Оконськ на ВолиніПро це у фейсбуці інформує Маневицький селищний голова«Не встигла громада оговтатися від тяжких втрат двох красенів-Героїв, як знову непоправна втрата. 25 січня 2024 року у госпіталі міста Київ під час лікування після поранень, згасла життєва свічка 49-річного земляка, уродженця села Оконськ Плескуна Андрія Миколайовича», - зазначив селищний голова.Андрій Плескун виріс у Оконську. Після закінчення школи довгий час працював будівельником у Луцьку. У серпні минулого року механік-водій став на захист рідної Вітчизни.«Непоправна втрата для мами, брата, родини… Знову через ненависного ворога ми втрачаємо наших славних воїнів, знову материнське серце оповите горем та тугою… Щирі співчуття рідним і близьким воїна. Вічна шана і пам’ять Герою!» - зазначив Олександр Гаврилюк.Про дату та час зустрічі автомобіля з тілом бійця на рідній Маневицькій землі буде повідомлено згодом.