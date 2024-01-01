У госпіталі зупинилося серце Воїна Андрія Плескуна з Волині
Сьогодні, 17:00
Під час лікування від поранень у київському госпіталі відійшов у засвіти військовослужбовець із села Оконськ на Волині Андрій Плескун.
Про це у фейсбуці інформує Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
«Не встигла громада оговтатися від тяжких втрат двох красенів-Героїв, як знову непоправна втрата. 25 січня 2024 року у госпіталі міста Київ під час лікування після поранень, згасла життєва свічка 49-річного земляка, уродженця села Оконськ Плескуна Андрія Миколайовича», - зазначив селищний голова.
Андрій Плескун виріс у Оконську. Після закінчення школи довгий час працював будівельником у Луцьку. У серпні минулого року механік-водій став на захист рідної Вітчизни.
«Непоправна втрата для мами Катерини Павлівни, брата, родини… Знову через ненависного ворога ми втрачаємо наших славних воїнів, знову материнське серце оповите горем та тугою… Щирі співчуття рідним і близьким воїна. Вічна шана і пам’ять Герою!» - зазначив Олександр Гаврилюк.
Про дату та час зустрічі автомобіля з тілом бійця на рідній Маневицькій землі буде повідомлено згодом.
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Про це у фейсбуці інформує Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
«Не встигла громада оговтатися від тяжких втрат двох красенів-Героїв, як знову непоправна втрата. 25 січня 2024 року у госпіталі міста Київ під час лікування після поранень, згасла життєва свічка 49-річного земляка, уродженця села Оконськ Плескуна Андрія Миколайовича», - зазначив селищний голова.
Андрій Плескун виріс у Оконську. Після закінчення школи довгий час працював будівельником у Луцьку. У серпні минулого року механік-водій став на захист рідної Вітчизни.
«Непоправна втрата для мами Катерини Павлівни, брата, родини… Знову через ненависного ворога ми втрачаємо наших славних воїнів, знову материнське серце оповите горем та тугою… Щирі співчуття рідним і близьким воїна. Вічна шана і пам’ять Герою!» - зазначив Олександр Гаврилюк.
Про дату та час зустрічі автомобіля з тілом бійця на рідній Маневицькій землі буде повідомлено згодом.
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