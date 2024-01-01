У волинській лікарні відкрили гематологічне відділення
Сьогодні, 16:42
У Волинській обласній клінічній лікарні сьогодні, 30 січня, відкрили нове та сучасне гематологічне відділення для лікування пацієнтів із захворюваннями системи крові.
Впродовж року стаціонарну допомогу тут отримує майже 1000 хворих, інформує Волинська ОВА.
Заступниця голови ОДА Мирослава Якимчук та голова облради Григорій Недопад оглянули оновлене відділення та ознайомилися із його роботою.
Приміщення реконструювали за дев’ять місяців 2023 року за кошти закладу. Зокрема, на ремонт та закупівлю сюди обладнання спрямували близько семи мільйонів гривень.
«Заощадивши кошти, ми прийняли рішення розпочати ремонт приміщення, яке з 2019 року не використовувалося. Відділення розраховане на 30 ліжок. Також тут створено п’ять боксованих палат, адже ми плануємо розвивати більш інвазивнішу гематологію. Хочемо запроваджувати пересадку, як стовбурових клітин, так і спинного мозку», – зазначив очільник закладу Олександр Дудар.
Крім того, біля відділення створили чотиримісну палату для пацієнтів денного стаціонару, які потребують внутрішньовенну ін’єкцію під контролем лікаря-гематолога.
Також Олександр Дудар представив медтехніку, яку заклад придбав на кошти обласного бюджету.
«2023 рік для нас став непростим роком. Роком прогресивних стартів, а також лікування наших Героїв. Тому вся допомога, яка була скерована з обласного бюджету була найперше направлена на устаткування і обладнання, яке нам допоможе швидше та якісніше лікувати цю категорію пацієнтів», - каже він.
Відтак, з виділених 70-ти мільйонів гривень з обласного бюджету на понад 34 мільйони гривень лікарня придбала потрібне обладнання. Решту коштів спрямували на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
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Впродовж року стаціонарну допомогу тут отримує майже 1000 хворих, інформує Волинська ОВА.
Заступниця голови ОДА Мирослава Якимчук та голова облради Григорій Недопад оглянули оновлене відділення та ознайомилися із його роботою.
Приміщення реконструювали за дев’ять місяців 2023 року за кошти закладу. Зокрема, на ремонт та закупівлю сюди обладнання спрямували близько семи мільйонів гривень.
«Заощадивши кошти, ми прийняли рішення розпочати ремонт приміщення, яке з 2019 року не використовувалося. Відділення розраховане на 30 ліжок. Також тут створено п’ять боксованих палат, адже ми плануємо розвивати більш інвазивнішу гематологію. Хочемо запроваджувати пересадку, як стовбурових клітин, так і спинного мозку», – зазначив очільник закладу Олександр Дудар.
Крім того, біля відділення створили чотиримісну палату для пацієнтів денного стаціонару, які потребують внутрішньовенну ін’єкцію під контролем лікаря-гематолога.
Також Олександр Дудар представив медтехніку, яку заклад придбав на кошти обласного бюджету.
«2023 рік для нас став непростим роком. Роком прогресивних стартів, а також лікування наших Героїв. Тому вся допомога, яка була скерована з обласного бюджету була найперше направлена на устаткування і обладнання, яке нам допоможе швидше та якісніше лікувати цю категорію пацієнтів», - каже він.
Відтак, з виділених 70-ти мільйонів гривень з обласного бюджету на понад 34 мільйони гривень лікарня придбала потрібне обладнання. Решту коштів спрямували на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
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