Воїни з Волині забезпечили аншлаг окупантів на концерті кобзона

Воїни з Волині забезпечили аншлаг окупантів на концерті кобзона
У мережі опублікували ефектне відео, як військовослужбовці Волинської тероборони знищують ворогів на фронті.

Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.

Військова частина опублікували пекельно гарячий огляд свіженьких результатів бойової роботи підрозділу ударних безпілотників Волинської бригади тероборони «VORON 100».

«Коли за справу беруться бійці 100 обр ТрО – на найближчому концерті кобзона неодмінно буде аншлаг!» - йдеться у повідомленні.


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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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