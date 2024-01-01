Воїни з Волині забезпечили аншлаг окупантів на концерті кобзона
Сьогодні, 16:25
У мережі опублікували ефектне відео, як військовослужбовці Волинської тероборони знищують ворогів на фронті.
Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.
Військова частина опублікували пекельно гарячий огляд свіженьких результатів бойової роботи підрозділу ударних безпілотників Волинської бригади тероборони «VORON 100».
«Коли за справу беруться бійці 100 обр ТрО – на найближчому концерті кобзона неодмінно буде аншлаг!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.
Військова частина опублікували пекельно гарячий огляд свіженьких результатів бойової роботи підрозділу ударних безпілотників Волинської бригади тероборони «VORON 100».
«Коли за справу беруться бійці 100 обр ТрО – на найближчому концерті кобзона неодмінно буде аншлаг!» - йдеться у повідомленні.
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