Осиротіли двоє діток: на війні поліг волинянин Олексій Анцибор

У боях із російськими загарбниками обірвалося життя військовослужбовця із села Вільхівка на ВолиніПро це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.«Все більше янголів має наша громада у війську Небесному... На жаль, за незалежність та територіальну цілісність України найцінніше - власне життя віддають її мужні сини, мешканці нашої територіальної громади», - зазначили у міськраді.Анцибор Олексій Євгенович (28.07.1979 р.н.), житель с.Вільхівка, вірний військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину, виявивши мужність та стійкість, загинув 29 січня 2024 року.До квітня 2023 року Олексій працював охоронцем в ТзОВ «Городище». У Героя залишилася дружина та двоє діток.«Світлий, добрий, щирий, самовідданий, - саме таким в серцях рідних та близьких назавжди залишиться наш полеглий Герой. Вічна пам'ять! Щирі співчуття родині, яка втратила найдорожчу людину...» - зазначили у міськраді.Про дату поховання Воїна повідомлять згодом.