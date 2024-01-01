Осиротіли двоє діток: на війні поліг волинянин Олексій Анцибор
Сьогодні, 16:52
У боях із російськими загарбниками обірвалося життя військовослужбовця із села Вільхівка на Волині Олексія Анцибора.
Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.
«Все більше янголів має наша громада у війську Небесному... На жаль, за незалежність та територіальну цілісність України найцінніше - власне життя віддають її мужні сини, мешканці нашої територіальної громади», - зазначили у міськраді.
Анцибор Олексій Євгенович (28.07.1979 р.н.), житель с.Вільхівка, вірний військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину, виявивши мужність та стійкість, загинув 29 січня 2024 року.
До квітня 2023 року Олексій працював охоронцем в ТзОВ «Городище». У Героя залишилася дружина та двоє діток.
«Світлий, добрий, щирий, самовідданий, - саме таким в серцях рідних та близьких назавжди залишиться наш полеглий Герой. Вічна пам'ять! Щирі співчуття родині, яка втратила найдорожчу людину...» - зазначили у міськраді.
Про дату поховання Воїна повідомлять згодом.
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Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.
«Все більше янголів має наша громада у війську Небесному... На жаль, за незалежність та територіальну цілісність України найцінніше - власне життя віддають її мужні сини, мешканці нашої територіальної громади», - зазначили у міськраді.
Анцибор Олексій Євгенович (28.07.1979 р.н.), житель с.Вільхівка, вірний військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину, виявивши мужність та стійкість, загинув 29 січня 2024 року.
До квітня 2023 року Олексій працював охоронцем в ТзОВ «Городище». У Героя залишилася дружина та двоє діток.
«Світлий, добрий, щирий, самовідданий, - саме таким в серцях рідних та близьких назавжди залишиться наш полеглий Герой. Вічна пам'ять! Щирі співчуття родині, яка втратила найдорожчу людину...» - зазначили у міськраді.
Про дату поховання Воїна повідомлять згодом.
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