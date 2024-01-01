Помер воїн з Волині Руслан Кузьмич

Руслан Кузьмич.



Про це



"І знову важка втрата у Іваничівській громаді. Невблаганна смерть забрала життя ще одного нашого жителя смт Іваничі, військовослужбовця, який призваний під час мобілізації, Кузьмича Руслана Петровича.



Іваничівська селищна рада, виконавчий комітет, селищний голова Лідія Томашевська, уся громада в цей гіркий час висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті Руслана Кузьмича – та розділяють їх горе.



Світла пам’ять Герою! У скорботі низько схиляємо голови перед вічною і світлою пам’яттю", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що у зв’язку із передчасною смертю Руслана Кузьмича на всій території Іваничівської територіальної громади оголошено дні жалоби 29-31 січня 2024 року.



"Для вшанування пам’яті померлого військовослужбовця у російсько-українській війні просимо приспустити Державні Прапори з чорними стрічками на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій", - наголошують у громаді.



Детальна інформація про прибуття тіла померлого Героя буде повідомлена згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помер військовослужбовець з ВолиніПро це повідомили в Іваничівській громаді."І знову важка втрата у Іваничівській громаді. Невблаганна смерть забрала життя ще одного нашого жителя смт Іваничі, військовослужбовця, який призваний під час мобілізації, Кузьмича Руслана Петровича.Іваничівська селищна рада, виконавчий комітет, селищний голова Лідія Томашевська, уся громада в цей гіркий час висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті Руслана Кузьмича – та розділяють їх горе.Світла пам’ять Герою! У скорботі низько схиляємо голови перед вічною і світлою пам’яттю", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що у зв’язку із передчасною смертю Руслана Кузьмича на всій території Іваничівської територіальної громади оголошено дні жалоби 29-31 січня 2024 року."Для вшанування пам’яті померлого військовослужбовця у російсько-українській війні просимо приспустити Державні Прапори з чорними стрічками на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій", - наголошують у громаді.Детальна інформація про прибуття тіла померлого Героя буде повідомлена згодом.

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