На кордоні з Білоруссю волинські прикордонники встановлюють камери відеоспостереження

На кордоні з Білоруссю волинські прикордонники встановлюють камери відеоспостереження
На кордоні з Білоруссю прикордонники встановлюють камери відеоспостереження.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Для цілодобового відстеження ситуації та контролю за обстановкою на кордоні, а також на прилеглій території, прикордонники встановлюють камери відеонагляду на українсько-білоруській ділянці держрубежу, зокрема, й в межах Волинської області.

Найбільш загрозливі напрямки вже облаштовані такими системами віддаленого спостереження.

Камери дають можливість обстежувати місцевість як в денний, так і в нічний час доби. У разі виникнення будь-якої загрози, підрозділи можуть заздалегідь її викрити та вчасно й оперативно зреагувати на зміни в обстановці.

Зображення виводяться на центри управління службою, з яких прикордонники й керують камерами задля відстеження ситуації на лінії держрубежу. Передача зображення відбувається через сучасні засоби зв'язку.
На кордоні з Білоруссю волинські прикордонники встановлюють камери відеоспостереження

З метою забезпечення надійної охорони та оборони кордону Державна прикордонна служба України продовжує активні заходи з нарощення безпеки на кордоні, в тому числі й шляхом встановлення систем спостереження з функцією позиціонування на місцевості та розпізнавання об’єктів.

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Теги: Україна, Білорусь, камери відеоспостереження
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