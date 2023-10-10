«Неправильно, коли ТЦК шукає людей на вулицях. Новий закон має це змінити», – Зеленський

Володимир Зеленський назвав «дуже неправильними» випадки, коли представники ТЦК шукають військовозобов'язаних на вулицях та подекуди затримують силою. Він розраховує, що новий законопроєкт про мобілізацію має унеможливити такі ситуації.



Про це Зеленський сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, пише



«Дуже неправильно, коли представники військкоматів ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до військкоматів. Але тут я хотів би, щоб ми були справедливими й чесними. Такі випадки є, але це абсолютно неправильно, вони не повинні цього робити», — заявив президент.



Тому, за словами Зеленського, він попросив військових та народних депутатів, щоб у новому законопроєкті про мобілізацію унеможливлювались «шанси ТЦК ходити по вулицях».



«Сьогодні є можливості застосування діджитал-формату. Ми живемо у час цифровізації, тим більше ми дуже цифровізована країна, ми налагодили цей процес і під час Covid-19, і під час війни. Тож немає проблем розв'язати це питання <мобілізації> сучасно», — наголосив він.



Водночас Зеленський додав, що мобілізація має відбуватися «тільки по справедливості» і в цьому контексті важливий момент демобілізації, про яку також слід подбати в межах нового законопроєкту.



«Є люди, які вже 700 днів перебувають на полі бою. Я їм вдячний за захист нашої держави, як і кожен українець. Вдячності замало, я вважаю, тому потрібні справедливі ротації, широкі відпустки», — заявив президент.



Він зазначив, що «грошима все прикрити не можна, хоча зарплати у військових високі». Зеленський наголосив, що очікує від Міністерства оборони саме законопроєкту про справедливу мобілізацію, який буде «комплексним».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентназвав «дуже неправильними» випадки, коли представники ТЦК шукають військовозобов'язаних на вулицях та подекуди затримують силою. Він розраховує, щомає унеможливити такі ситуації.Про це Зеленський сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, пише Громадське «Дуже неправильно, коли представники військкоматів ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до військкоматів. Але тут я хотів би, щоб ми були справедливими й чесними. Такі випадки є, але це абсолютно неправильно, вони не повинні цього робити», — заявив президент.Тому, за словами Зеленського, він попросив військових та народних депутатів, щоб у новому законопроєкті про мобілізацію унеможливлювались «шанси ТЦК ходити по вулицях».«Сьогодні є можливості застосування діджитал-формату. Ми живемо у час цифровізації, тим більше ми дуже цифровізована країна, ми налагодили цей процес і під час Covid-19, і під час війни. Тож немає проблем розв'язати це питання <мобілізації> сучасно», — наголосив він.Водночас Зеленський додав, що мобілізація має відбуватися «тільки по справедливості» і в цьому контексті важливий момент демобілізації, про яку також слід подбати в межах нового законопроєкту.«Є люди, які вже 700 днів перебувають на полі бою. Я їм вдячний за захист нашої держави, як і кожен українець. Вдячності замало, я вважаю, тому потрібні справедливі ротації, широкі відпустки», — заявив президент.Він зазначив, що «грошима все прикрити не можна, хоча зарплати у військових високі». Зеленський наголосив, що очікує від Міністерства оборони саме законопроєкту про справедливу мобілізацію, який буде «комплексним».

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