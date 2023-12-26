У Раді розповіли, чого чекають від нового законопроєкту про мобілізацію





Про це в етері телемарафону сказали заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв і член цього комітету, депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко, пише



Чернєв зазначив, що комітет підтримав рішення уряду про відкликання законопроєкту про мобілізацію.



"Він був "сирий". Ми зі свого боку запропонували низку положень, які мають бути змінені. Чому так довго вноситься? Це питання, мабуть, до Міноборони, бо вони погоджують всі ті питання, які ми пропрацьовували разом з ними в комітеті", — сказав він.



За словами Івченка, уряд вніс законопроєкт до якого було "багато питань і у депутатів, і у міністрів, хоча на Кабміні за нього голосували".



"Приходили деякі міністри і просили, щоб ми були адвокатами деяких норм, які вони не змогли "протягнути" на засідання, зокрема міністр освіти, міністр внутрішніх справ. Законопроєкт був відкликаний з нашими правками", — сказав він.



За словами нардепа, далі Міноборони має напрацювати новий законопроєкт.



"Він має пройти через урядовий комітет і його мають подати у Верховну раду. І тоді розпочнеться робота на платформі комітету", — сказав Івченко.



Обидва нардепи зазначили, що новий законопроєкт не повинен суперечити Конституції і порушувати права людини.



"Норми нового законопроєкту не мають суперечити конституції і порушувати права людини і я хотів би, щоб це була спільна робота ВР і Кабміну, Міноборони", — сказав Чернєв.



"Такі законопроєкти має подавати Головнокомандувач, або у нашому випадку — уряд. Мають комунікувати з військовими і пропонувати норми, які їм потрібні. мають разом з Генштабом показувати, що погоджено, що не погоджено і чому саме такі норми, чому вони їх посилили чи пом'якшили", — додав Івченко.



Він наголосив, що і посилення ЗСУ має відбуватися за рахунок справедливої мобілізації.



Чернєв також сподівається, що у новому законопроєкті не буде норми про мобілізацію інвалідів ІІІ групи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Законопроєкт про мобілізацію має готувати уряд, який повинен комунікувати з військовими, щоб врахувати у документі потреби Збройних сил України, але не повинен суперечити Конституції і порушувати права людини.Про це в етері телемарафону сказали заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп від "Слуги народу"і член цього комітету, депутат від "Батьківщини", пише Суспільне Чернєв зазначив, що комітет підтримав рішення уряду про відкликання законопроєкту про мобілізацію."Він був "сирий". Ми зі свого боку запропонували низку положень, які мають бути змінені. Чому так довго вноситься? Це питання, мабуть, до Міноборони, бо вони погоджують всі ті питання, які ми пропрацьовували разом з ними в комітеті", — сказав він.За словами Івченка, уряд вніс законопроєкт до якого було "багато питань і у депутатів, і у міністрів, хоча на Кабміні за нього голосували"."Приходили деякі міністри і просили, щоб ми були адвокатами деяких норм, які вони не змогли "протягнути" на засідання, зокрема міністр освіти, міністр внутрішніх справ. Законопроєкт був відкликаний з нашими правками", — сказав він.За словами нардепа, далі Міноборони має напрацювати новий законопроєкт."Він має пройти через урядовий комітет і його мають подати у Верховну раду. І тоді розпочнеться робота на платформі комітету", — сказав Івченко.Обидва нардепи зазначили, що новий законопроєкт не повинен суперечити Конституції і порушувати права людини."Норми нового законопроєкту не мають суперечити конституції і порушувати права людини і я хотів би, щоб це була спільна робота ВР і Кабміну, Міноборони", — сказав Чернєв."Такі законопроєкти має подавати Головнокомандувач, або у нашому випадку — уряд. Мають комунікувати з військовими і пропонувати норми, які їм потрібні. мають разом з Генштабом показувати, що погоджено, що не погоджено і чому саме такі норми, чому вони їх посилили чи пом'якшили", — додав Івченко.Він наголосив, що і посилення ЗСУ має відбуватися за рахунок справедливої мобілізації.Чернєв також сподівається, що у новому законопроєкті не буде норми про мобілізацію інвалідів ІІІ групи.

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