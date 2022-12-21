Волинянина, якого розшукувала поліція, затримали у Тернополі
Сьогодні, 23:17
Камінь-Каширські оперативники встановили місце перебування особи, яка перебувала у розшуку за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 289 КК України( за скоєння шахрайств та угону транспортного засобу).
Про це повідомили в Камінь-Каширському районному відділі поліції.
На підставі ухвали Камінь-Каширського районного суду правопорушника затримано в місті Тернопіль з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу.
Вчора, 19 січня, Камінь-Каширський районний суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят днів.
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Про це повідомили в Камінь-Каширському районному відділі поліції.
На підставі ухвали Камінь-Каширського районного суду правопорушника затримано в місті Тернопіль з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу.
Вчора, 19 січня, Камінь-Каширський районний суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят днів.
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