Волинянина, якого розшукувала поліція, затримали у Тернополі





Про це повідомили в Камінь-Каширському районному відділі поліції.



На підставі ухвали Камінь-Каширського районного суду правопорушника затримано в місті Тернопіль з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу.



Вчора, 19 січня, Камінь-Каширський районний суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Камінь-Каширські оперативники встановили місце перебування особи, яка перебувала у розшуку за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 289 КК України( за скоєння шахрайств та угону транспортного засобу).Про це повідомили в Камінь-Каширському районному відділі поліції.На підставі ухвали Камінь-Каширського районного суду правопорушника затримано в місті Тернопіль з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу.Вчора, 19 січня, Камінь-Каширський районний суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят днів.

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