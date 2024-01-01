Українські військові показали один із найбільших ворожих штурмів Авдіївки. ВІДЕО





Про це



"Один з найбільших штурмів Авдіївки! Ось уже пʼятий місяць поспіль, починаючи з 10-го жовтня, ворог шаленими, просто таки дикими силами намагається проломити нашу лінію оборони. Штурми - щоденні. Авіанальоти - щоденні. Контактні бої - щоденні.



Під час наймасштабніших атак росіяни одномоментно застосовували на полі бою таку кількість техніки, якої в 21-му столітті не застосовувала жодна країна в жодному з конфліктів.



На відео - один з тих найбільших штурмів, який відбувся в кінці жовтня минулого року.



Бійці БУАРу зафільмували, без перебільшення, історичні кадри.

Ось такий вигляд має героїзм.



Героїзм українського Воїна. Ворогам - смерть. Боротьба триває. «Імперія» має розпастись!" - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка обороняє Авдіївку, опублікувала відео одного з найбільших ворожих штурмів міста, що стався наприкінці жовтня 2023 року.Про це йдеться на сторінці бригади."Один з найбільших штурмів Авдіївки! Ось уже пʼятий місяць поспіль, починаючи з 10-го жовтня, ворог шаленими, просто таки дикими силами намагається проломити нашу лінію оборони. Штурми - щоденні. Авіанальоти - щоденні. Контактні бої - щоденні.Під час наймасштабніших атак росіяни одномоментно застосовували на полі бою таку кількість техніки, якої в 21-му столітті не застосовувала жодна країна в жодному з конфліктів.На відео - один з тих найбільших штурмів, який відбувся в кінці жовтня минулого року.Бійці БУАРу зафільмували, без перебільшення, історичні кадри.Ось такий вигляд має героїзм.Героїзм українського Воїна. Ворогам - смерть. Боротьба триває. «Імперія» має розпастись!" - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію