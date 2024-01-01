Українські військові показали один із найбільших ворожих штурмів Авдіївки. ВІДЕО
Сьогодні, 21:30
110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка обороняє Авдіївку, опублікувала відео одного з найбільших ворожих штурмів міста, що стався наприкінці жовтня 2023 року.
Про це йдеться на сторінці бригади.
"Один з найбільших штурмів Авдіївки! Ось уже пʼятий місяць поспіль, починаючи з 10-го жовтня, ворог шаленими, просто таки дикими силами намагається проломити нашу лінію оборони. Штурми - щоденні. Авіанальоти - щоденні. Контактні бої - щоденні.
Під час наймасштабніших атак росіяни одномоментно застосовували на полі бою таку кількість техніки, якої в 21-му столітті не застосовувала жодна країна в жодному з конфліктів.
На відео - один з тих найбільших штурмів, який відбувся в кінці жовтня минулого року.
Бійці БУАРу зафільмували, без перебільшення, історичні кадри.
Ось такий вигляд має героїзм.
Героїзм українського Воїна. Ворогам - смерть. Боротьба триває. «Імперія» має розпастись!" - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться на сторінці бригади.
"Один з найбільших штурмів Авдіївки! Ось уже пʼятий місяць поспіль, починаючи з 10-го жовтня, ворог шаленими, просто таки дикими силами намагається проломити нашу лінію оборони. Штурми - щоденні. Авіанальоти - щоденні. Контактні бої - щоденні.
Під час наймасштабніших атак росіяни одномоментно застосовували на полі бою таку кількість техніки, якої в 21-му столітті не застосовувала жодна країна в жодному з конфліктів.
На відео - один з тих найбільших штурмів, який відбувся в кінці жовтня минулого року.
Бійці БУАРу зафільмували, без перебільшення, історичні кадри.
Ось такий вигляд має героїзм.
Героїзм українського Воїна. Ворогам - смерть. Боротьба триває. «Імперія» має розпастись!" - йдеться у повідомленні.
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