Родина полеглого Героя з Волині отримала житловий сертифікат на квартиру

Родина полеглого Героя з Волині отримала житловий сертифікат на квартиру
Житлові сертифікати з рук президента отримали 19 родин Героїв, які віддали свої життя, захищаючи Україну під час повномасштабної російської агресії. Серед них - родина загиблого Героя України Олександра Лук’яновича із Зимнівської громади.

Про це повідомили на сайті Офісу Президента.

На другий день повномасштабного вторгнення росіян, 25 лютого, на Київщині загинув танкіст, волинянин Олександр Лук’янович.

У тому бою він та його екіпаж знешкодили до трьох десятків одиниць техніки противника.

Коли ворожі війська відступали, на підмогу прилетіла їхня авіація. Один зі снарядів, скинутих з літака, влучив прямо у танк. Тоді Олександр і загинув. За мужність і відвагу військовослужбовець посмертно удостоєний звання Героя України.

Олександру Лук’яновичу було 33 роки. Він родом з Волині. Чоловік купив житло і зробив там ремонт, щоб жити разом з дружиною та двома дітьми. У мирному житті він працював електриком на «Укрзалізниці».

Однак у 2021 році чоловік вирішив захищати Україну. Рідні відмовляли його, але він жартував: «Броня мене захистить, та й взагалі – я фартовий». Так він приєднався до 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого і став танкістом.

Боєць востаннє був вдома на новорічні свята. А 24 лютого рідні взагалі не знали, де він. Олександр іноді телефонував дружині і казав: «Усе буде добре».

У Героя залишилися батьки, дружина, донька та син.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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