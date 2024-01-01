Погода у Луцьку на завтра, 21 січня

21 січня хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Уночі піде дрібний сніг, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -5° до 0°.В народі цей день називали Кумовим – погода зазвичай була холодною й вітряною, тому наші пращури збиралися вдома у своїх кумів, гуляли й розповідали байки. Слідкували цього дня в основному за вітром: якщо дме з півдня – літо буде грозовим, а якщо день видасться ясним, то слід чекати засушливого літа.