У Луцьку на благодійному аукціоні на укріплення кордону зібрали майже 10 млн

У Луцьку на благодійному аукціоні на укріплення кордону зібрали майже 10 млн
У Луцьку провели благодійний аукціон для потреб прикордонників.

Про це повідомили у Західному управлінні Держприкордонслужби.

Захід за підтримки Волинської ОВА та облради організували, аби зібрати кошти на укріплення державного кордону в межах Волині й закупівлю необхідного майна для прикордонників, які виконують завдання у зоні бойових дій.

На аукціон представили близько 30-и лотів. Серед них – військові трофеї та футбольні лоти, передані зірками українського і світового футболу. За деякі експонати розгорілися справжні баталії.

1 мільйон 100 тисяч гривень вдалося виручити за ігрову футболку Андрія Шевченка з його підписом. Повсякденна форма першого командира Луцького прикордонного загону, ветерана Державної прикордонної служби України, генерал-лейтенанта у відставці Аркадія Яворського пішла з молотка за 900 тисяч.

Крім того, за лот футболку з автографами гравців збірної Польщі, яку для аукціону передав голова Волинської облради Григорій Недопад, виручили 450 тисяч. Ці кошти підуть на оздоровлення дітей загиблих прикордонників Волині.
У Луцьку на благодійному аукціоні на укріплення кордону зібрали майже 10 млн

Начальник прикордонного загону подякував організаторам: колективу Волинської ТПП, благодійному фонду «Волинь - 2014», ГО «Агенція міжнародної співпраці» та усім присутнім за те, що завітали на захід і долучилися до благої справи. Також вручив нагороди керівникам місцевої влади, підприємств і організацій області, які сприяють посиленню бойової готовності прикордонних підрозділів й допомагають в укріпленні державного кордону.
У Луцьку на благодійному аукціоні на укріплення кордону зібрали майже 10 млн

Наразі зібрали близько 10-и мільйонів гривень. Кошти будуть зараховані на окремий рахунок БФ «Волинь-2014» і використані для закупівлі спецтехніки та іншого майна для прикордонників.

Банка ще відкрита, тож можна долучитися до збору.

IBAN: UA393033980000026003302625739
БО «БФ «Волинь-2014»
ЄДРПОУ 39374494
МФО: 303398
У Луцьку на благодійному аукціоні на укріплення кордону зібрали майже 10 млн
У Луцьку на благодійному аукціоні на укріплення кордону зібрали майже 10 млн
У Луцьку на благодійному аукціоні на укріплення кордону зібрали майже 10 млн

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Теги: Луцьк, аукціон, прикордонники
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