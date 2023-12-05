У Луцьку на благодійному аукціоні на укріплення кордону зібрали майже 10 млн





Про це



Захід за підтримки Волинської ОВА та облради організували, аби зібрати кошти на укріплення державного кордону в межах Волині й закупівлю необхідного майна для прикордонників, які виконують завдання у зоні бойових дій.



На аукціон представили близько 30-и лотів. Серед них – військові трофеї та футбольні лоти, передані зірками українського і світового футболу. За деякі експонати розгорілися справжні баталії.



1 мільйон 100 тисяч гривень вдалося виручити за ігрову футболку Андрія Шевченка з його підписом. Повсякденна форма першого командира Луцького прикордонного загону, ветерана Державної прикордонної служби України, генерал-лейтенанта у відставці Аркадія Яворського пішла з молотка за 900 тисяч.



Крім того, за лот футболку з автографами гравців збірної Польщі, яку для аукціону передав голова Волинської облради Григорій Недопад, виручили 450 тисяч. Ці кошти підуть на оздоровлення дітей загиблих прикордонників Волині.



Начальник прикордонного загону подякував організаторам: колективу Волинської ТПП, благодійному фонду «Волинь - 2014», ГО «Агенція міжнародної співпраці» та усім присутнім за те, що завітали на захід і долучилися до благої справи. Також вручив нагороди керівникам місцевої влади, підприємств і організацій області, які сприяють посиленню бойової готовності прикордонних підрозділів й допомагають в укріпленні державного кордону.



Наразі зібрали близько 10-и мільйонів гривень. Кошти будуть зараховані на окремий рахунок БФ «Волинь-2014» і використані для закупівлі спецтехніки та іншого майна для прикордонників.



Банка ще відкрита, тож можна долучитися до збору.



IBAN: UA393033980000026003302625739

БО «БФ «Волинь-2014»

ЄДРПОУ 39374494

МФО: 303398



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку провели благодійний аукціон для потреб прикордонників.Про це повідомили у Західному управлінні Держприкордонслужби.Захід за підтримки Волинської ОВА та облради організували, аби зібрати кошти на укріплення державного кордону в межах Волині й закупівлю необхідного майна для прикордонників, які виконують завдання у зоні бойових дій.На аукціон представили близько 30-и лотів. Серед них – військові трофеї та футбольні лоти, передані зірками українського і світового футболу. За деякі експонати розгорілися справжні баталії.1 мільйон 100 тисяч гривень вдалося виручити за ігрову футболкуз його підписом. Повсякденна форма першого командира Луцького прикордонного загону, ветерана Державної прикордонної служби України, генерал-лейтенанта у відставціпішла з молотка за 900 тисяч.Крім того, за лот футболку з автографами гравців збірної Польщі, яку для аукціону передав голова Волинської облради, виручили 450 тисяч. Ці кошти підуть на оздоровлення дітей загиблих прикордонників Волині.Начальник прикордонного загону подякував організаторам: колективу Волинської ТПП, благодійному фонду «Волинь - 2014», ГО «Агенція міжнародної співпраці» та усім присутнім за те, що завітали на захід і долучилися до благої справи. Також вручив нагороди керівникам місцевої влади, підприємств і організацій області, які сприяють посиленню бойової готовності прикордонних підрозділів й допомагають в укріпленні державного кордону.Наразі зібрали близько 10-и мільйонів гривень. Кошти будуть зараховані на окремий рахунок БФ «Волинь-2014» і використані для закупівлі спецтехніки та іншого майна для прикордонників.Банка ще відкрита, тож можна долучитися до збору.IBAN: UA393033980000026003302625739БО «БФ «Волинь-2014»ЄДРПОУ 39374494МФО: 303398

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