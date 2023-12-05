У Луцьку на благодійному аукціоні на укріплення кордону зібрали майже 10 млн
Сьогодні, 20:15
У Луцьку провели благодійний аукціон для потреб прикордонників.
Про це повідомили у Західному управлінні Держприкордонслужби.
Захід за підтримки Волинської ОВА та облради організували, аби зібрати кошти на укріплення державного кордону в межах Волині й закупівлю необхідного майна для прикордонників, які виконують завдання у зоні бойових дій.
На аукціон представили близько 30-и лотів. Серед них – військові трофеї та футбольні лоти, передані зірками українського і світового футболу. За деякі експонати розгорілися справжні баталії.
1 мільйон 100 тисяч гривень вдалося виручити за ігрову футболку Андрія Шевченка з його підписом. Повсякденна форма першого командира Луцького прикордонного загону, ветерана Державної прикордонної служби України, генерал-лейтенанта у відставці Аркадія Яворського пішла з молотка за 900 тисяч.
Крім того, за лот футболку з автографами гравців збірної Польщі, яку для аукціону передав голова Волинської облради Григорій Недопад, виручили 450 тисяч. Ці кошти підуть на оздоровлення дітей загиблих прикордонників Волині.
Начальник прикордонного загону подякував організаторам: колективу Волинської ТПП, благодійному фонду «Волинь - 2014», ГО «Агенція міжнародної співпраці» та усім присутнім за те, що завітали на захід і долучилися до благої справи. Також вручив нагороди керівникам місцевої влади, підприємств і організацій області, які сприяють посиленню бойової готовності прикордонних підрозділів й допомагають в укріпленні державного кордону.
Наразі зібрали близько 10-и мільйонів гривень. Кошти будуть зараховані на окремий рахунок БФ «Волинь-2014» і використані для закупівлі спецтехніки та іншого майна для прикордонників.
Банка ще відкрита, тож можна долучитися до збору.
IBAN: UA393033980000026003302625739
БО «БФ «Волинь-2014»
ЄДРПОУ 39374494
МФО: 303398
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Про це повідомили у Західному управлінні Держприкордонслужби.
Захід за підтримки Волинської ОВА та облради організували, аби зібрати кошти на укріплення державного кордону в межах Волині й закупівлю необхідного майна для прикордонників, які виконують завдання у зоні бойових дій.
На аукціон представили близько 30-и лотів. Серед них – військові трофеї та футбольні лоти, передані зірками українського і світового футболу. За деякі експонати розгорілися справжні баталії.
1 мільйон 100 тисяч гривень вдалося виручити за ігрову футболку Андрія Шевченка з його підписом. Повсякденна форма першого командира Луцького прикордонного загону, ветерана Державної прикордонної служби України, генерал-лейтенанта у відставці Аркадія Яворського пішла з молотка за 900 тисяч.
Крім того, за лот футболку з автографами гравців збірної Польщі, яку для аукціону передав голова Волинської облради Григорій Недопад, виручили 450 тисяч. Ці кошти підуть на оздоровлення дітей загиблих прикордонників Волині.
Начальник прикордонного загону подякував організаторам: колективу Волинської ТПП, благодійному фонду «Волинь - 2014», ГО «Агенція міжнародної співпраці» та усім присутнім за те, що завітали на захід і долучилися до благої справи. Також вручив нагороди керівникам місцевої влади, підприємств і організацій області, які сприяють посиленню бойової готовності прикордонних підрозділів й допомагають в укріпленні державного кордону.
Наразі зібрали близько 10-и мільйонів гривень. Кошти будуть зараховані на окремий рахунок БФ «Волинь-2014» і використані для закупівлі спецтехніки та іншого майна для прикордонників.
Банка ще відкрита, тож можна долучитися до збору.
IBAN: UA393033980000026003302625739
БО «БФ «Волинь-2014»
ЄДРПОУ 39374494
МФО: 303398
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